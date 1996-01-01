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Восточный порт сменил пятого гендиректора за 5 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новым генеральным директором ОАО "Восточный порт" 21 апреля назначен Максим ДОВОЛЬНОВ. Сергей КУШНАРЕВ, занимавший этот пост с 25 января прошлого года, перешел на должность первого заместителя генерального директора.

Как отмечается в сообщении порта, кадровые перестановки обусловлены совершенствованием структуры управления портом. Напомним, что до мая 2004 г. Восточным портом руководил Владимир ПОПОВ, на смену ему пришел Александр ИГНАТЕНКО, затем Дмитрий ЛИСИН и, наконец, Сергей Кушнарев. Максим Довольнов пришел в Восточный порт с поста первого заместителя генерального директора ОАО "Алтай-кокс". В число первоочередных задач нового руководителя входят оптимизация отношений с ОАО "Российские железные дороги" и разработка программы перспективного развития порта.

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