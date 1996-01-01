Миллионы за колумбарий

Арбитражный суд Приморского края принял решение о принудительном взыскании с администрации г. Владивостока в пользу ООО "Сирояма" 21,5 млн руб. - плата за гранит, использованный при строительстве колумбария на Лесном кладбище.

Помимо этого, мэрия обязана возвратить компании оставшиеся "не у дел" каменные урны, фонари, скамейки, детали колумбарных стенок, облицовочную плитку и пр. на общую сумму $94 тыс. Применить такого рода последствия служителей Фемиды попросила сама "Сирояма" - после того, как решением другого суда от 19.10.2004 г. (по иску краевой прокуратуры к администрации города) был признан ничтожным заключенный между ней и прежней горадминистрацией договор поставки гранитных материалов. Тогда выяснилось, что сделка незаконная, поскольку оформлена без проведения муниципального конкурса.

Вернее, конкурс городские власти организовали, но... фальшивый, уже после подписания договоров с "Сироямой". В итоге мало кому известная Владивостокская фирма с уставным фондом 17 тыс. руб., учрежденная гражданином Японии, получила заказ стоимостью почти $4 млн. Именно ей было доверено обеспечить ценным камнем сооружение сразу двух мемориальных комплексов: на Лесном и Морском кладбищах общей "емкостью" 24,6 тыс. захоронений. "Сирояма" свои обязательства выполнила, завезя гранита на 38 млн руб. С расчетом вышло сложнее - мэрия перечислила продавцу только 6,5 млн руб. После вмешалась прокуратуры вспыхнул скандал, и платежи прекратились.

Теперь ООО "Сирояма" ничто не мешает получить исполнительный лист и отнести его в службу судебных приставов. Однако у проигравших еще есть право на кассацию.