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Шутил ли губернатор, предлагая доить вместе?
Агропромышленным комплексом в сельских муниципальных образованиях никто специально не занимается. Такая единица и не предусмотрена штатным расписанием.
Все изменилось в декабре, под самый Новый год, когда развитие агропромышленного комплекса было объявлено приоритетным, и восстановление штатной единицы по управлению сельскохозяйственным производством было предусмотрено федеральным законом. Как признались руководители МО губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ на совещании посвященном реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", специалист, курирующий агропромышленный комплекс, чаще всего закамуфлирован под заведующего отделом экологии и охраны окружающей среды. "Потому-то и нет никакой координации в развитии села", - посетовал вице-губернатор Юрий ПОПОВ.
Ввести должность просто так не позволяет строго расписанный бюджет - откуда взять специалисту зарплату? Пока "сельский" вице-губернатор Попов будет искать возможность ввести в штат МО должность зама по селу, спрашивать за выполнение национального проекта в области развития агропромышленного комплекса губернатор будет с глав МО. "Я отвечаю за ваши удои перед президентом, а вы - передо мной. Так что будем доить вместе!", - сказал собравшимся губернатор.
Вместе же придется отвечать и за строительства жилья на селе. По нацпроекту в этом году Приморье должно сдать 100 домов, примерно столько же - в 2007 г. Выделенные на строительство деньги собираются из федерального бюджета - 30%, из краевого - 40%, остальное можно найти благодаря ипотеке или занять у работодателя. Средняя стоимость сельского дома - 1 млн руб. Но и здесь еще конь не валялся: начался второй квартал, а к строительству еще не приступали. "Придется каждому из десяти вице-губернаторов поручить строительство десяти домов", - резюмировал губернатор.
Национальный проект в области сельскохозяйственного производства, а точнее, предусмотренное им выделение кредитов уже сейчас рождает опасение, что по осени крестьянам негде и некому будет продать свой урожай. "65% сельхозпроизводителей, а среди них 55 тыс. владельцев подсобных хозяйств, уже получили кредиты в Россельхозбанке, уже выделено 40 млн руб., а торговых площадей, которые понадобятся уже через полгода, нет", - говорил на совещании Юрий Попов.
Место для торговли продукцией крестьянских и фермерских хозяйств готовы предоставить только 7 МО. Остальные то ли не занимались этим вопросом, то ли не в силах справиться с коррупцией на продовольственных рынках. На совещании, кстати, отметили, что крестьянину невозможно попасть на рынки Владивостока, Уссурийска, Находки из-за высокой коррупции на них и перехвата товара еще на подъезде к этим городам. Есть еще одна причина: бытует мнение, что сельхозпроизводители не хотят платить за место на рынке, в этом, мол, причина того, что они летом и осенью нелегально торгуют во дворах жилых домов. Но, однако, причина может быть и другой: платить на продовольственных рынках приходится не только за место...
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