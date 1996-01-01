Закон разрешил запрещенное

Принятый совсем недавно Закон РФ "О рекламе" подробно описывает правила размещения наружной рекламы, в том числе щитов вдоль автомобильных магистралей.

В то же время до сих пор остаются в силе принятые 5 марта 1969 года "Правила об охране автомобильных дорог и дорожных сооружений", пункт 7 которых гласит, что "размещение в пределах полосы отвода автомобильной дороги рекламных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения, запрещается". Нарушителю этих правил грозит административная ответственность вплоть до "штрафа в размере от 10 до 20 руб.".