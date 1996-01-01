В Хабаровский край могут приехать 14 тысяч трудовых мигрантов

Квота России на трудовую иммиграцию увеличена в 2006 году на 50% по сравнению с прошлым годом - до 329,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"По сравнению с прошлым годом квота увеличена на 110 тысяч и составила 329 тысяч 300 человек", - сказал представитель пресс-службы. Совместным приказом глав Минздравсоцразвития, МВД и Минэкономразвития между субъектами Федерации распределены квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в страну в целях осуществления трудовой деятельности.

Лидером по приему трудовых мигрантов является Москва, куда в этом году могут въехать 100 тысяч человек. Для Московской области квота составляет 15 тысяч человек, для Санкт-Петербурга - 10 тысяч.

В Приморский край могут въехать 16,5 тысячи трудовых мигрантов, в Хабаровский край - 14 тысяч, в Амурскую область - 11,5 тысячи, на Сахалин - 7 тысяч. Резерв на дополнительный въезд в Россию трудовых мигрантов утвержден в объеме около 29 тысяч человек.