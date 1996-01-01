Кто закаляет сталь

За последние годы до 50% от общего объема продукции, выпускаемой на мощностях предприятия, изготовлено по заказам краевой и городской администраций. Украшением Хабаровска стал надземный пешеходный переход на площади им. Ленина. Выполненный из ажурных металлических конструкций, он по праву стал одной из достопримечательностей краевого центра. Заводские металлоизделия применялись при возведении величественного кафедрального Спасо-Преображенского собора, онкологического центра, подземных переходов, при реконструкции ЦПКО, строительстве автомобильных развязок. С 2003 года микрорайоны города стали украшать изготовленные на заводе разнообразные детские игровые и спортивные комплексы.

Его года - его богатство

Трудовая биография завода (ранее он назывался "Хабаровский завод котельно-вспомогательного оборудования") началась в 1964 году. Тогда заводские специалисты стали осваивать выпуск котельно-вспомогательного и нестандартного оборудования, трубопроводов, металлоконструкций для региональных объектов энергетики.

- В то время проектная мощность завода составляла 7 тыс. тонн, - рассказывает начальник производственного отдела Надежда ГАЙДУК. - После расширения производства, в 1984 г. объемы переработки выросли до 20 тыс. тонн.

Досье В трудовой копилке предприятия - электрификация ДВЖД, поставка нестандартного оборудования для Бурейской ГЭС (подстанция Хабаровская), ЛЭП - 500 (на переходе через Амур у Хабаровска), металлоконструкции для строящихся и реконструируемых ТЭЦ, ГРЭС в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, металлических форм для Спасского завода железобетонных изделий. Среди уникальных объектов - радиобашни для сотовой связи по заказу Ростелекома. Одна из них, высотой 88 метров, установлена в Благовещенске, другая (64 м) - в Якутии.

В 1993 году завод акционировался. В сентябре 2000 г. зарегистрирован как ОАО "Дальневосточный завод металлоконструкций № 1". Генеральным директором предприятия был выбран Александр ТУПТИН.

От плана к рынку

Окунувшись в рыночную стихию, на заводе поняли, что можно выжить только за счет новых идей. Сегодня ДЗМК №1 работает по нескольким направлениям - железнодорожное, гражданское строительство, энергетика. Заказчики заводской продукции есть не только в Хабаровском крае, но и на Камчатке, Сахалине, в Приморье. В числе постоянных клиентов, с которыми завод сотрудничает много лет, - Хабаровская ремонтно-строительная компания, Востоксетьэлектросельстрой.

В рамках кооперации предприятие принимает участие в проекте с Сахалином по договорам с "Дальмостостроем" и заводом "Стройконтейнер". Заводские специалисты занимаются модернизацией железнодорожных платформ для перевозки лесопродукции, труб большого диаметра с выполненной изоляцией.

Освоено восстановление быстро изнашиваемых деталей для сельскохозяйственного оборудования. Разработаны уникальные стальные люки с запорными устройствами для канализационных и телефонных колодцев. В 2005 году ими снабдили коммунальную службу пригородного пос. Березовка, выполнили заказ ДВТРК. Завод готов и впредь оснащать в любом количестве этими люками города и поселки края. Были бы заявки.

- Пробовали освоить выпуск товаров народного потребления, - вспоминает заместитель директора по экономическим вопросам Владимир ТУПТИН. - Но объемы не те, маленькая выручка.

Показатели работы за прошлый год, по мнению заводского руководства, довольно успешные для нынешних времен: выдано на-гора 1876 тонн металлоконструкций. В эпоху планового хозяйства почти столько же металлопродукции (1,5 тыс. тонн) выпускали за месяц. Заметим, что тогда на предприятии трудилось около 600 человек, сегодня - почти в четыре раза меньше, но то была плановая экономика.

Рыночные механизмы гораздо жестче. Необходимо до минимума сократить расходные статьи и издержки, освоить выпуск новых видов продукции, постоянно расширять круг партнеров по бизнесу. Для примера: в последнее время завод приобретает металлопрокат в основном у "Амурметалла", так как предприятие-производитель торгует им напрямую, без всяких посредников. И металл у него дешевле, чем у других поставщиков. Часть непроизводственных помещений и погрузо-разгрузочных площадок сдается в аренду. В перспективе планируется сдавать арендаторам часть основного цеха (площадь - 21 тыс. кв. м).

Клиент выбирает "комплекс"

- ДЗМК № 1 - единственное предприятие в регионе, где изготавливают уникальные изделия из металла, - отметил Владимир Туптин. - Это, к примеру, "ракушки"-водоводы для ГЭС, закрученные на конус из металлических листов толщиной 40 мм и диаметром - 8 метров. Бадьи 4 куб. м для укладки железобетона и асфальта. А при помощи кромкострогательного станка можно обрабатывать детали до 20 м длиной.

Сам был свидетелем, как сварщик трудился над бадьей, "накладывая" сварные швы. Прочное и красивое получалось изделие.

Работая в жестких конкурентных условиях, несколько лет назад на предприятии стали отлаживать систему комплексного обслуживания клиентов. Это своеобразная "сквозная цепочка": выпуск продукции, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание. По итогам прошлого года 10% от объема выпускаемых изделий было запущено через "комплекс".

В 2006 году руководство завода планирует значительно перекрыть этот показатель. И сегодня уже имеются заказы от нескольких клиентов на монтаж металлоконструкций. Есть на предприятии свой конструкторский отдел, где готовят рабочие чертежи на основе техусловий. А в технологическом отделе могут выполнить принципиальную технологию рабочей техдокументации, оснастку и нестандартное оборудование для сборки и сварки конструкций.

Для контроля качества выпускаемой продукции на ДЗМК № 1 создан отдел технического контроля, а в центральной заводской лаборатории могут провести механическое испытание и химический анализ металлов, проверить качество сварных соединений.

Гордость Дальневосточного завода металлоконструкций №1 - высококвалифицированные специалисты. Эти люди, чья судьба неразрывно связана с заводом, отработали на предприятии несколько десятков лет. Они достигли профессиональных вершин, на них всегда можно положиться в трудную минуту. Это Михаил ПЕТУХОВ, Геннадий ШАТОХИН - слесари по сборке конструкций из металла, Валентина НОВИКОВА - ведущий экономист, Людмила ПОШЕВАРОВА - бухгалтер.

Проявляя заботу о работниках, на заводе открыли уютную столовую, где кормят вкусно и недорого. На транспорте предприятия привезут на работу и отвезут домой, а в медпункте всегда окажут первую помощь, если кто-либо заболеет.