Альянс AirUnion добрался до Хабаровска

Авиационный альянс AirUnion планирует сделать на базе Хабаровского аэропорта международный ХАБ и предложить новые маршруты, в том числе прямые рейсы в Дели, Пекин, Бангкок.

Альянс AirUnion объединяет в себе нескольких авиаперевозчиков. В расписании компании более 60 направлений по всей России, а также ближнему и дальнему зарубежью. Теперь компания крупнейших авиатранспортировщиков - в Хабаровске. На сегодняшний день для хабаровчан уже готово летнее расписание. Так, например, прямой рейс на Москву будет производиться пять раз в неделю. В рамках летней программы для жителей дальневосточной столицы разработана широчайшая география полетов по России, странам СНГ и зарубежью, а также удобные стыковки рейсов через Москву и Красноярск.

Обновленный парк самолетов позволяет с удобством и безопасностью перемещать пассажиров из одного конца мира в другой. В борьбе за своего клиента авиаальянс оптимизировал тарифную сетку, подготовил ряд скидок и интересных предложений для ветеранов, студентов, корпоративных клиентов, есть возможность приобретения билетов в режиме on-line.