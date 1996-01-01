Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альянс AirUnion добрался до Хабаровска
Авиационный альянс AirUnion планирует сделать на базе Хабаровского аэропорта международный ХАБ и предложить новые маршруты, в том числе прямые рейсы в Дели, Пекин, Бангкок.
Альянс AirUnion объединяет в себе нескольких авиаперевозчиков. В расписании компании более 60 направлений по всей России, а также ближнему и дальнему зарубежью. Теперь компания крупнейших авиатранспортировщиков - в Хабаровске. На сегодняшний день для хабаровчан уже готово летнее расписание. Так, например, прямой рейс на Москву будет производиться пять раз в неделю. В рамках летней программы для жителей дальневосточной столицы разработана широчайшая география полетов по России, странам СНГ и зарубежью, а также удобные стыковки рейсов через Москву и Красноярск.
Обновленный парк самолетов позволяет с удобством и безопасностью перемещать пассажиров из одного конца мира в другой. В борьбе за своего клиента авиаальянс оптимизировал тарифную сетку, подготовил ряд скидок и интересных предложений для ветеранов, студентов, корпоративных клиентов, есть возможность приобретения билетов в режиме on-line.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток