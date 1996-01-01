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Депутаты освободили "Дерсу"
"Наша Cтрана за здоровую нацию", "Горнолыжному спорту быть благодаря гордуме" - надписи на транспарантах и выкрикивание молодежью соответствующих лозунгов не остались незамеченными депутатами, спешившими на работу. И все заметно оживились, когда наконец начали обсуждать этот вопрос.
На очередном заседании городской думы, состоявшемся на прошлой неделе, жаркие дебаты развернулись вокруг горнолыжной базы "Дерсу". Внимание парламентариев к этому вопросу привлекли еще до начала заседания - у здания мэрии, где оно должно было состояться, прошла акция протеста, организованная активистами общественного движения "Наша Страна".
Вся соль в том, что база "Дерсу", построенная когда-то частными предпринимателями на развалинах, сейчас пытается получить статус "учебного заведения", что освободит руководство базы от уплаты земельного налога. В этом году размер налога установлен в размере 2,5 млн руб.
Такая сумма разорила бы горнолыжный бизнес, признался директор базы Сергей ХЛОП. А ведь сюда, по его словам, приезжают заниматься спортом в основном дети. Причем, если родители не в состоянии оплатить занятия своих чад, они могут это удовольствие "отработать": что-то отремонтировать, покрасить и т. д. А дети из интерната, за которых отрабатывать некому, катаются на лыжах бесплатно. Поэтому, по мнению Сергея Хлопа, база заслуженно может претендовать на звание "учебного учреждения".
Впрочем, это право никто из депутатов и не оспаривал. Решали, стоит ли давать предпринимателю льготу на время оформления документов, а именно на 6 месяцев. "Нас устроят 6 месяцев, если мы успеем с документами", - признался директор базы. Председатель думы Юрий ОНОПРИЕНКО ему возразил: "Если мы дадим вам год, то вы и за год можете не успеть, а тянуть с документами", что в общем-то справедливо. "Аккредитацию пройти непросто, так как для этого нужна определенная материально-техническая база, но продлить срок мы не имеем права", - выступали другие парламентарии. Кто-то вспомнил, что на базе полно платных услуг типа коммерческих киосков и пунктов проката, и вообще необходимо проверить оптимизацию земель - за базой числится 65 тыс. 966,4 квадратных метров площади. Мол, база не такая уж бедная, какой ее пытается показать директор.
Однако в конце концов решение о том, чтобы освободить "Дерсу" от уплаты неподъемного налога на полгода, было принято.
Конечно, трудно теперь сказать, поспособствовала ли такому результату акция "Нашей Страны", но, как ни настаивал лидер движения и депутат Дмитрий КОВАЛЬЧУК на том, чтобы внести еще один пункт в решение - если база аккредитацию не пройдет, то надо бы "закрыть" глаза на неуплаченный налог по истечении положенного срока, - народные избранники в этом его не поддержали. Если федеральные чиновники сочтут, что база не может носить почетное звание "учебного учреждения", Сергею Хлопу придется расплачиваться с городским бюджетом по полной программе постфактум.
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