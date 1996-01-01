www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.16 р. 100 JPY: 58.75 р.
EUR: 77.68 р. 10 CNY: 96.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Депутаты освободили "Дерсу"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Наша Cтрана за здоровую нацию", "Горнолыжному спорту быть благодаря гордуме" - надписи на транспарантах и выкрикивание молодежью соответствующих лозунгов не остались незамеченными депутатами, спешившими на работу. И все заметно оживились, когда наконец начали обсуждать этот вопрос.

На очередном заседании городской думы, состоявшемся на прошлой неделе, жаркие дебаты развернулись вокруг горнолыжной базы "Дерсу". Внимание парламентариев к этому вопросу привлекли еще до начала заседания - у здания мэрии, где оно должно было состояться, прошла акция протеста, организованная активистами общественного движения "Наша Страна".

Вся соль в том, что база "Дерсу", построенная когда-то частными предпринимателями на развалинах, сейчас пытается получить статус "учебного заведения", что освободит руководство базы от уплаты земельного налога. В этом году размер налога установлен в размере 2,5 млн руб.

Такая сумма разорила бы горнолыжный бизнес, признался директор базы Сергей ХЛОП. А ведь сюда, по его словам, приезжают заниматься спортом в основном дети. Причем, если родители не в состоянии оплатить занятия своих чад, они могут это удовольствие "отработать": что-то отремонтировать, покрасить и т. д. А дети из интерната, за которых отрабатывать некому, катаются на лыжах бесплатно. Поэтому, по мнению Сергея Хлопа, база заслуженно может претендовать на звание "учебного учреждения".

Впрочем, это право никто из депутатов и не оспаривал. Решали, стоит ли давать предпринимателю льготу на время оформления документов, а именно на 6 месяцев. "Нас устроят 6 месяцев, если мы успеем с документами", - признался директор базы. Председатель думы Юрий ОНОПРИЕНКО ему возразил: "Если мы дадим вам год, то вы и за год можете не успеть, а тянуть с документами", что в общем-то справедливо. "Аккредитацию пройти непросто, так как для этого нужна определенная материально-техническая база, но продлить срок мы не имеем права", - выступали другие парламентарии. Кто-то вспомнил, что на базе полно платных услуг типа коммерческих киосков и пунктов проката, и вообще необходимо проверить оптимизацию земель - за базой числится 65 тыс. 966,4 квадратных метров площади. Мол, база не такая уж бедная, какой ее пытается показать директор.

Однако в конце концов решение о том, чтобы освободить "Дерсу" от уплаты неподъемного налога на полгода, было принято.

Конечно, трудно теперь сказать, поспособствовала ли такому результату акция "Нашей Страны", но, как ни настаивал лидер движения и депутат Дмитрий КОВАЛЬЧУК на том, чтобы внести еще один пункт в решение - если база аккредитацию не пройдет, то надо бы "закрыть" глаза на неуплаченный налог по истечении положенного срока, - народные избранники в этом его не поддержали. Если федеральные чиновники сочтут, что база не может носить почетное звание "учебного учреждения", Сергею Хлопу придется расплачиваться с городским бюджетом по полной программе постфактум.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru