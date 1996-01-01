Виноват Чубайс

"Чтобы Дальний Восток в полной мере не стал сырьевым придатком развивающегося государства, финансирование программы "Дальний Восток и Забайкалье" необходимо увеличить до 10-12 млрд руб. против 2,7 млрд, которые идут на развитие всех территорий Дальнего Востока. Такие деньги у государства есть", - высказал свое мнение губернатор Виктор ИШАЕВ, выступая с докладом "по партийной линии" в Москве.

Подведению итогов очередного визита в Москву, где состоялся ряд важных для региона встреч, была посвящена пресс-конференция для журналистов региональных и центральных СМИ губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, прошедшая в пятницу.

По "партийной линии" он принял участие в заседании Генерального совета партии "Единая Россия", где выступил с докладом "Концепция развития Дальнего Востока и Забайкалья". Губернатор рассказал, что в своей речи подверг критике таможенную политику федерального центра, "приводящую к невыгодному для региона экспорту сырья и технологий". Досталось и монополистам, в данном случае - РАО "ЕЭС", которое "продает электроэнергию в Китай по 2 цента за киловатт, а нашим потребителям она достается по 7-8 центов". "Непонятно, для чьей экономики они создают более предпочтительные условия?" - высказал недоумение губернатор.

Главной целью доклада члена высшего совета партии "Единая Россия" стали доведение до участников заседания новой концепции интеграции производственных сил и средств на Дальнем Востоке и внесение ряда предложений, преследующих цель кардинально изменить ситуацию. "То развитие, которое сейчас наблюдается в регионе, происходит отнюдь не за счет ранее созданных программ", - высказал свое мнение Виктор Ишаев.

Плодотворная встреча состоялась с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем СОБЯНИНЫМ, с которым удалось найти общий язык по решению ряда наиболее важных для региона проблем, в числе которых - взаимоотношения с КНР в области мониторинга окружающей среды, ответственность за нанесение ущерба природным ресурсам и другим вопросам.

Еще одна важная встреча состоялась с министром РФ по ГО и ЧС Сергеем ШОЙГУ. Ее цель - обсудить и наметить план мероприятий в преддверии летнего сезона, который ожидается для Хабаровского края в текущем году очень благоприятным для возникновения и распространения пожаров. "Это потребует от нас максимальной концентрации сил и средств и тесного взаимодействия всех структур", - отметил губернатор.