Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виноват Чубайс
"Чтобы Дальний Восток в полной мере не стал сырьевым придатком развивающегося государства, финансирование программы "Дальний Восток и Забайкалье" необходимо увеличить до 10-12 млрд руб. против 2,7 млрд, которые идут на развитие всех территорий Дальнего Востока. Такие деньги у государства есть", - высказал свое мнение губернатор Виктор ИШАЕВ, выступая с докладом "по партийной линии" в Москве.
Подведению итогов очередного визита в Москву, где состоялся ряд важных для региона встреч, была посвящена пресс-конференция для журналистов региональных и центральных СМИ губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, прошедшая в пятницу.
По "партийной линии" он принял участие в заседании Генерального совета партии "Единая Россия", где выступил с докладом "Концепция развития Дальнего Востока и Забайкалья". Губернатор рассказал, что в своей речи подверг критике таможенную политику федерального центра, "приводящую к невыгодному для региона экспорту сырья и технологий". Досталось и монополистам, в данном случае - РАО "ЕЭС", которое "продает электроэнергию в Китай по 2 цента за киловатт, а нашим потребителям она достается по 7-8 центов". "Непонятно, для чьей экономики они создают более предпочтительные условия?" - высказал недоумение губернатор.
Главной целью доклада члена высшего совета партии "Единая Россия" стали доведение до участников заседания новой концепции интеграции производственных сил и средств на Дальнем Востоке и внесение ряда предложений, преследующих цель кардинально изменить ситуацию. "То развитие, которое сейчас наблюдается в регионе, происходит отнюдь не за счет ранее созданных программ", - высказал свое мнение Виктор Ишаев.
Плодотворная встреча состоялась с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем СОБЯНИНЫМ, с которым удалось найти общий язык по решению ряда наиболее важных для региона проблем, в числе которых - взаимоотношения с КНР в области мониторинга окружающей среды, ответственность за нанесение ущерба природным ресурсам и другим вопросам.
Еще одна важная встреча состоялась с министром РФ по ГО и ЧС Сергеем ШОЙГУ. Ее цель - обсудить и наметить план мероприятий в преддверии летнего сезона, который ожидается для Хабаровского края в текущем году очень благоприятным для возникновения и распространения пожаров. "Это потребует от нас максимальной концентрации сил и средств и тесного взаимодействия всех структур", - отметил губернатор.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
- Онлайн-продажи камчатской воды начались в Китае
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Подземный толчок в центре Владивостока