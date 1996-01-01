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ХНПЗ вручили "Золотую опору"
Восемь лучших абонентов ОАО "Хабаровскэнерго" из числа юрлиц Хабаровского края и Еврейской автономной области получили высшую награду энергетиков - приз "Золотая опора" и диплом "Лучший потребитель 2005 года".
Победители были выбраны в четырех категориях: "Предприятия, финансируемые из бюджета", "Предприятия сельского хозяйства", "Предприятия мелкого бизнеса", "Промышленные предприятия". В категории "Промышленные потребители" в числе победителей оказалось и ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод". Лучшие из лучших были определены в соответствии с такими параметрами, как полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности, соблюдение режимов энергопотребления, установка устройств АСКУЭ и др.
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