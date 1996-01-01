Игра в "шашечки"

Андрея БРАЛЕЕВА, директора компании "Примтакси" со всей ответственностью можно назвать отцом-основателем рынка автобусных пассажирских перевозок во Владивостоке. Он был первым из тех, кто купил автобус и стал осуществлять перевозки из спальных районов. Однако в определенный момент решил "переквалифицироваться", и выбрал родственную автобусному бизнесу сферу - такси.

О становлении своего бизнеса Андрей Бралеев рассказал в интервью "ЗР".

- Какие были сложности? В тот момент на такси все работали, как хотели. Сначала мы тоже работали без регистрации, перевозили людей со стоянок, когда те еще не носили название "стоянок". В то время весь город был "распилен", на каждой стоянке были свои хозяева, свои "крыши". Тогда-то мы и начали завоевывать эти стоянки, т.е. официально их оформлять. Поскольку эта сфера деятельности для меня была совсем новой, всю отрасль, в том числе законодательство пришлось изучать самостоятельно. Со временем мы оформили первые паспорта стоянок: на железнодорожном вокзале, на центральной площади, на пл. Луговой, на Второй Речке и т.д. В тот период отсутствия в стране порядка это было целым достижением в сфере таксомоторных перевозок.

- Когда вы начали работать официально?

- Компанию "Примтакси" мы зарегистрировали в 2000 году Тогда официально в городе было не больше пяти таких фирм. Спустя некоторое время было решено запустить диспетчерскую, и принимать заявки по телефонам. Сначала диспетчер пытался раздавать заявки тем же машинам, которые работают на стоянках, но постепенно стало понятно, что на заявках должны работать отдельные автомобили. Потом стало очевидно, что невозможно держать связь с машинами по сотовым телефонам, если хочешь работать продуктивно и выполнять много заявок. На сотовую связь требуется много времени.

Тогда встала другая непростая задача: переход на радиосвязь. Первые 2 года мы работали в общедоступном гражданском диапазоне - 27 МГц. На эту частоту не требуется никаких разрешений, достаточно просто купить оборудование. Радиостанции у нас были отечественные, плохого качества, и связь была, что называется, "с горем пополам". Мы поняли, что это не связь, а какое-то мучение, и решили перейти на профессиональные частоты, купить надежное оборудование.

- Это, наверное, было третьей сложностью?

- Да. В 2003 году мы оформили в радиочастотном центре две частоты. Закупили на эти частоты дорогое оборудование Motorola GM 360, последнего поколения. Но вскоре началась работа в таком интенсивном режиме, что пришлось приобрести еще одну частоту.

- Во сколько вам обошелся переход на новое оборудование?

- Одна радиочастота стоит 40 тыс. руб. Каждая радиостанция - еще по $500, сейчас их у нас около 40. Получается, около $24 тыс. Но и это еще не все. Сначала диспетчеры вели учет заявок в обычных тетрадях, вручную записывали заявки. С ростом объемов заказов, и особенно когда мы начали предоставлять льготные поездки, стало понятно, что невозможно вести письменный учет клиентов. Посчитать, сколько поездок числится за каждым клиентом, становилось невозможным.

Назрела необходимость приобретения программного обеспечения. Это оказалось не так сложно: в Интернете сейчас довольно много таких предложений. Нам подошла программа украинского разработчика. Установить программное обеспечение на четыре компьютера нам стоило около $3 тыс. С помощью него можно не только вести учет клиентов, но и аудиозапись телефонных разговоров и радиосвязи. Становится не только прозрачным весь процесс работы, становятся очевидны ошибки, скажем, в работе диспетчера, а также колоссально повышается производительность. Сейчас наш диспетчерский пункт в состоянии обрабатывать до 1500 заявок в день, это мозг нашей компании.

- По-моему, даже милиция не может похвастать возможностью записи разговоров, хотя именно ей это было бы нужнее всего?

- Наверное. Кстати, в связи с этим время от времени у нас происходят казусы с отдельными клиентами. Звонит, например, как-то женщина и жалуется на диспетчера: якобы та клиентке нахамила и послала подальше. Что-то, говорю, не верится (девушки не будут хамить, зная, что разговор записывается), и даю ей прослушать запись телефонного разговора. Тут выясняется, что не диспетчер ей нахамила, а сама женщина обложила нашу сотрудницу трехэтажным матом.

- Наверное, отмена лицензирования была еще одним поводом для преодоления трудностей?

- Я на 100% приветствую отмену лицензирования, так как с нас сняли лишний чиновничий хомут. Многие жалуются на ненормально большую конкуренцию, а я двумя руками за конкуренцию. Я считаю, что если руководителю не хватает ума и способностей рыночными способами победить в конкурентной борьбе, то это уже его проблемы. Все, чего достигла наша компания за 4 года - это только благодаря конкуренции. Она нам не дает спать, сидеть со сложенными руками; все время думаешь о том, как оторваться от других. С одной стороны, это своего рода интересная игра, с другой - дает толчок к развитию.

- На рынке таксомоторных перевозок у "Примтакси" сложилась репутация компании с очень жесткой кадровой политикой. Почему?

- Действительно, многие на нашем сайте оставляли сообщения типа "вы не уважаете своих водителей". Я считаю, что уважение руководителя к работнику должно проявляться в том, что ему гарантируется помимо своевременной выплаты зарплаты весь соцпакет. Он получает медицинский полис, у него оплачиваемый ежегодный отпуск, чем не может похвастаться ни одна компания такси. Этим, я считаю, я показываю уважение к сотрудникам, поэтому вправе требовать с них нормальную работу. Хотя бы, как минимум, без прогулов и пьянок. Многие водители вообще не заботятся о своей репутации, потому что знают, что все равно устроятся не в одну, так в другую компанию - квалифицированных кадров в городе не хватает.

Хочу отметить, что некоторая безответственность заложена в нашем менталитете. Простой пример: некоторое время назад мы решили ввести для водителей форму одежды. Зимой - одна, летом, соответственно, другая. Для нас сначала пошили куртки - красивые, с логотипами. Мы раздали каждому по одной, думая, что водитель будет следить за ее чистотой самостоятельно. Через некоторое время замечаем, что на работу ходит кто в чем. Спрашиваем, где форма? Отвечают, что забыли, потеряли. Начали куртки искать и были в шоке от того, где их находили! Одна вообще нашлась в багажнике, в нее было аккуратно завернуто грязное запасное колесо.

Тут мы поняли, что на сознательность водителей рассчитывать нельзя. Пришлось под форму создавать специальную инфраструктуру: гардероб, где отдельный человек принимает ее под роспись, а также приводит униформу в порядок: стирает, гладит.

- На сегодняшний день вы преодолели все трудности? Теперь можно спокойно вздохнуть?

- Нет, пока еще рано. У меня есть конкретные цели на ближайшие несколько лет. На мой взгляд, технологический цикл в компании, основные средства которой составляют автомобили, должен быть замкнут. В фирме необходима своя база с мини-заводом по обслуживанию и подготовке транспорта к выходу на линию. В принципе, при Советском Союзе так и было. Думаю, со временем так будет и у нас. Пока же в "Примтакси" два "узких" места. Во-первых, наша база находится в аренде, во-вторых, у нас пока еще нет мойки. Есть еще одна мечта - мне нужен токарь-амортизаторщик, чтобы амортизаторы мы делали сами, а не закупали в таких количествах в магазинах. Тогда уже можно будет немного подумать об отдыхе.