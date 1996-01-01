Росимущество оценит все аэродромы

Как стало известно "Бизнесу", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) до 1 июня проведет инвентаризацию федерального имущества всех российских аэропортов. По мнению транспортников, в результате ревизии будет определена единая схема взимания платы с аэропортов за пользование федеральным имуществом.

Росавиация совместно с Росимуществом проводит полную инвентаризацию федерального имущества гражданских аэропортов. Об этом говорится в письме Федерального агентства воздушного транспорта руководителям территориальных управлений. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (АГА) должно подготовить сводный перечень пообъектного состава имущества аэродромов с указанием правового статуса и предоставить его в Росавиацию до 1 июня 2006 г.

В Росавиации факт проведения инвентаризации подтвердили. По словам главы Росавиации Александра ЮРЧИКА, по поручению агентства АГА проводит инвентаризацию, кадастрирование и регистрацию имущества аэродромов. Юрчик объясняет необходимость этой работы тем, что надо навести порядок в управлении этим имуществом.

Источник в Росимуществе сообщил, что инвентаризация - плановое мероприятие, предусмотренное разработанной Минтрансом концепцией управления федеральным имуществом гражданских аэропортов, находящейся на рассмотрении правительства.

По словам собеседника, правила взимания платы за пользование федеральным имуществом определены постановлением правительства №685, в соответствии с которым арендная плата за использование федерального имущества взимается с предприятия на основании отчета независимого оценщика. После проведения инвентаризации Росимущество сможет проанализировать, соответствует ли эта плата реальному положению дел.

По мнению директора консалтинговой компании Infomost Бориса РЫБАКА, по итогам инвентаризации может быть принят документ, регулирующий вопросы взимания платы с аэропортов. "Этот вопрос назрел давно, - говорит Рыбак. - Проведя инвентаризацию, Росимущество сможет установить единые правила игры для всех".

"Проблема в том, что федеральное имущество в разных аэропортах по-разному оформлено. Росимущество пытается выйти на единый формат. В дальнейшем эта информация будет использована при заключении договоров аренды или концессии", - считает гендиректор аэропорта Кольцово Михаил МАКСИМОВ.

До сих пор вопросы взаимоотношения между Росимуществом и аэропортами, эксплуатирующими федеральную собственность, урегулированы не были. Широкую известность получил конфликт агентства с группой "Ист Лайн". В начале этого года Росимущество добилось расторжения договора аренды аэродрома Домодедово с "Ист Лайн", заключенного в 1998 г. В соответствии с ним, "Ист Лайн" арендовал аэродром у ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" сроком на 75 лет за $107 тыс. в год.

По мнению руководителя аналитического отдела "Авиапорта" Олега ПАНТЕЛЕЕВА, чтобы избежать подобных споров в будущем, необходимо выработать единый механизм, который был бы актуален для всех аэропортов. "Если это будут арендные платежи, то нужна четкая понятная формула, по которой они будут начисляться",- говорит аналитик.

По данным Пантелеева, Внуково перечисляет арендные платежи ФГУП АГА. По одному из проектов роль этого предприятия будет в дальнейшем заметно увеличена, и оно будет консолидировать средства, получаемые от аэропортов.

Аналитики отмечают, что сейчас многие российские аэропорты вообще не осуществляют каких-либо значимых выплат за пользование федеральным имуществом, не подлежащим приватизации. К нему относятся аэродромная инфраструктура, включающая взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки.

Поэтому в ряде случаев сумма, которую аэропорты должны будут изъять из оборота, увеличится. "Однако, учитывая, что аэропорты, по сути, являются монополистами, она не станет обременительной", - считает Олег Пантелеев. По его словам, владельцы аэропортов перенесут выросшие издержки на ставки аэропортовых сборов с авиакомпаний.

В чем-то аэропорты даже выиграют. По словам Олега Пантелеева, если взлетно-посадочная полоса является федеральным имуществом и аэропорт платит деньги за аренду этого имущества, то всю ответственность за состояние ВПП и расходы по ее реконструкции должно будет принять на себя государство.