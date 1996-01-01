Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
РЖД поможет разгрузить порты
ОАО "РЖД" разработало изменения в Устав железнодорожного транспорта, имеющий статус федерального закона. Они, в частности, касаются ответственности грузоотправителей и грузополучателей за несвоевременную выгрузку вагонов. РЖД готово отказаться от существующей системы штрафов, но при этом повысить плату за пользование вагонами. Напомним, в соответствии с уставом, сейчас грузоотправитель, виновный в простое вагонов, вносит перевозчику плату за пользование вагонами, а также штраф за каждый час задержки в размере от 0,01 до 0,1 МРОТ (1-10 руб.).
По мнению президента Гильдии экспедиторов Семена РЕЗЕРА, штрафы остались от старой системы, и их отмена назрела давно. Опыт зарубежных стран показывает, что эффективнее взимать плату за услуги, за пользование вагонами и инфраструктурой. "РЖД правильно поступает. Им надо повышать доходы, сокращать простои вагонов, и как государственная компания они стараются принять соответствующие меры",- говорит он.
"Но ни в коем случае нельзя доверить только самому ОАО "РЖД" диктовать условия оплаты и пользования вагонами грузоперевозчиков. Это монополист", - добавляет Семен Резер. По мнению участников рынка, в этом должны принимать участие все стороны, в том числе грузовладельцы. В противном случае новые правила могут обернуться неоправданным повышением их затрат.
Если же этого не произойдет, то пострадать от введения новых норм могут только недобросовестные грузовладельцы. Например, те, кто использует порты в качестве дополнительных складов, дожидаясь более благоприятных рыночных цен на свою продукцию. Частные перевозчики не пострадают в любом случае, поскольку смогут поднять цену за пользование своими вагонами вслед за РЖД.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя