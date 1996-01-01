РЖД поможет разгрузить порты

ОАО "РЖД" разработало изменения в Устав железнодорожного транспорта, имеющий статус федерального закона. Они, в частности, касаются ответственности грузоотправителей и грузополучателей за несвоевременную выгрузку вагонов. РЖД готово отказаться от существующей системы штрафов, но при этом повысить плату за пользование вагонами. Напомним, в соответствии с уставом, сейчас грузоотправитель, виновный в простое вагонов, вносит перевозчику плату за пользование вагонами, а также штраф за каждый час задержки в размере от 0,01 до 0,1 МРОТ (1-10 руб.).

По мнению президента Гильдии экспедиторов Семена РЕЗЕРА, штрафы остались от старой системы, и их отмена назрела давно. Опыт зарубежных стран показывает, что эффективнее взимать плату за услуги, за пользование вагонами и инфраструктурой. "РЖД правильно поступает. Им надо повышать доходы, сокращать простои вагонов, и как государственная компания они стараются принять соответствующие меры",- говорит он.

"Но ни в коем случае нельзя доверить только самому ОАО "РЖД" диктовать условия оплаты и пользования вагонами грузоперевозчиков. Это монополист", - добавляет Семен Резер. По мнению участников рынка, в этом должны принимать участие все стороны, в том числе грузовладельцы. В противном случае новые правила могут обернуться неоправданным повышением их затрат.

Если же этого не произойдет, то пострадать от введения новых норм могут только недобросовестные грузовладельцы. Например, те, кто использует порты в качестве дополнительных складов, дожидаясь более благоприятных рыночных цен на свою продукцию. Частные перевозчики не пострадают в любом случае, поскольку смогут поднять цену за пользование своими вагонами вслед за РЖД.