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НМРП попал под приватизацию
Счетная палата РФ выявила в ходе проверки приватизации ОАО "Находкинский морской рыбный порт" большое количество нарушений действовавшего на тот период законодательства. Об этом сообщается в пресс-релизе палаты по итогам заседания коллегии.
Проверка проведена в феврале-марте 2006 г. в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2006 г. В материалах, представленных на коллегию, отмечается, что в ходе проверки приватизации НМРП установлено большое количество нарушений действовавшего на тот период законодательства. В результате была потеряна часть федерального имущества, в том числе причалы 1-3, балансовой стоимостью на начало 2006 г. более 61,9 млн руб.
Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 сентября 2002 г. договор купли продажи от 17 мая 1995 г. указанных причалов был признан недействительным. Несмотря на это, Территориальное управление Росимущества по Приморскому краю не приняло меры по их включению в реестр федерального имущества и оформлению свидетельства о праве собственности государства на указанное имущество.
ТУ Росимущества также не приняло надлежащие меры по восстановлению в судебном порядке специального права ("золотой акции") в отношении НМРП. В результате осталось без изменения незаконное постановление бывшего КУГИ Находки от 9 августа 1996 г. о ликвидации "золотой акции", в итоге чего государство отстранено от участия в управлении Общества.
Из-за неправильно рассчитанной ТУ Росимущества арендной платы за использование ОАО "НМРП" объектов федеральной собственности в 2002-2005 гг. в федеральный бюджет недопоступило свыше 1,19 млн руб. В нарушение действовавших в 2004-2005 гг. договоров аренды федеральной собственности ТУ Росимущества не приняты меры по уплате ОАО "НМРП" в федеральный бюджет пеней за задержку арендной платы, сумма которых за 2004-2005 гг. составляет 592,9 тыс. руб.
Коллегия решила направить представление в Росимущество. Отчет о результатах проверки направляется в палаты Федерального собрания России.
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