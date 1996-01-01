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За один подарок придется заплатить два налога

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральный закон от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ отменил с 1 января 2006 года налог на дарение. Теперь со стоимости полученного в подарок имущества надо платить НДФЛ. Однако переходных положений закон не предусмотрел, что привело к неприятной ситуации.

Дело в том, что налог на дарение нужно было платить, когда нотариус заверит соответствующий договор. Обязанность же уплачивать НДФЛ появляется, лишь когда имущество уже переходит к получателю. Поэтому если договор дарения нотариально заверен до 1 января 2006 г., а само имущество получено позже, то оно облагается и налогом на дарение, и НДФЛ. Это подтвердили и чиновники Минфина России в своем письме от 15 марта 2006 г. № 03-05-01-04/66.

Очевидно, что это несправедливо - такого мнения придерживаются даже сами сотрудники финансового ведомства. Чиновники заметили, что "возникшая проблема требует законодательного урегулирования".

Правда, платить НДФЛ нужно не всегда. Налогом на доходы физических лиц облагается не все имущество, а только недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи.

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