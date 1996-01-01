Акцизные марки на импортный алкоголь не пользуются спросом

Пока только одно предприятие - участник внешнеэкономической деятельности подало во Владивостокскую таможню заявку на акцизные марки на алкоголь, ввозимый из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Как ранее сообщалось, новые акцизные марки в ДВФО можно получить только во Владивостокской таможне. Согласно Федеральному закону "О введении Единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (ЕГАИС) Федеральная таможенная служба России временно ограничила число таможенных органов, уполномоченных обеспечивать акцизными марками организации для маркировки алкогольной продукции. ФТС наделила этими полномочиями 8 таможенных органов, по региональному признаку. По закону таможня обязана обеспечить марками поставщиков алкогольной продукции не позднее 60 дней после получения заявки.

Напомним, с 1 апреля весь импортируемый в Россию алкоголь должен быть снабжен акцизными марками нового образца.