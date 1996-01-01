Каждый из россиян останется при своем ИНН

Госдума отклонила законопроект об отмене идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), присваиваемого гражданину РФ. Документ, внесенный членом фракции "Родина" Александром ЧУЕВЫМ, поддержал всего 91 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своем выступлении на заседании Госдумы Чуев заявил, что введение ИНН вызвало недовольство и волнения среди российских граждан, прежде всего верующих. По словам депутата, многие православные христиане сегодня уклоняются от постановки на учет в налоговом органе и не платят налогов из принципиального несогласия с введенной системой. ИНН ассоциируется у них с предсказанным в Писании "числом антихриста".

Однако верующие готовы платить налоги по ранее установленной форме, отметил Чуев. В связи с этим депутат предложил изменить редакцию статьи 84 Налогового кодекса, указав, что номер налогового учета присваивается не конкретному лицу (чтобы не присутствовало параллели с библейским "клеймением"), а свидетельству о постановке налогоплательщика на учет.

Правительство РФ и комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержали законодательную инициативу Чуева. "Институт ИНН не может быть заменен системой регистрации факта постановки на налоговый учет, - говорится в заключении думского комитета. - Документы, свидетельствующие о регистрации, могут быть при известных обстоятельствах заменены, что неизбежно вызовет трудности в поддержании единой системы учета уникальных номеров, присваиваемых данным документам. В связи с этим принятие предлагаемых норм существенно усложнит контроль за исчислением и уплатой налогов".