Победители капсоревнования

19 апреля в Пушкинском театре ДВГТУ состоялась торжественная церемония награждения обладателей II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005". Два месяца шел конкурс за Краевую премию. И на минувшей неделе Приморский край наконец-то узнал героев нашего времени - компании и менеджеров, достигших наибольших успехов в прошлом году.

Главное отличие Премии от многих других проходящих в стране и крае конкурсов заключалось в абсолютно открытом составе участников. Чтобы стать номинантом Премии, компаниям и менеджерам не нужно было подавать специальные заявки и уж тем более платить регистрационные взносы. Фактически все из них, подчас и сами того не подозревая, принимали участие в Премии.

И члены Экспертного совета, и простые жители Приморского края, принимавшие участие в открытом голосовании, могли назвать любую компанию или менеджера, которые, по их мнению, добились наибольших успехов в прошлом году и достойны победы. По итогам их голосования и были определены финалисты и обладатели Премии, торжественное награждение которых состоялось 19 апреля в Пушкинском театре ДВГТУ.

Лучшие из лучших

Церемонии награждения предществовал мокрый снег, который повалил во Владивостоке буквально за несколько часов до ее начала и в буквальном смысле слова сковал улицы Владивостока непроходимыми пробками. Впрочем, капризы погоды нисколько не спутали карты гостям Премии. Большинство из них, несмотря на большую занятость, с радостью пришли отдать должное лучшим компаниям и менеджерам Приморского края.

А отдать должное действительно было кому. Состав финалистов Премии в нынешнем году был настолько представительным, что до самого последнего момента было крайне сложно предугадать, кто же станет обладателем этой самой престижной в Приморском крае бизнес-награды. Недаром окончательные итоги Премии были подведены лишь поздно вечером, за день до церемонии награждения. Более того, вплоть до церемонии награждения о том, кто же одержал победу, знало всего несколько человек.

Интрига сохранялась до самого конца. Лишь представители партнеров Премии - Росбанка, "Группы "Альянс" и Федерации профсоюзов Приморского края, вручавшие награды лауреатам и обладателям Премии, объявили ее результаты.

Итак, обладателем Премии "Компания года в Приморском крае - 2005" стало ОАО "Дальсвязь", ее лауреатами - ОАО "Владхлеб", ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" и ОАО "Новая телефонная компания".

Досье ОАО "Дальсвязь" работает в семи регионах Дальнего Востока. Услугами компании пользуются более 1 320 тыс. абонентов: 197 927 юридических и 1 123 217 физических лиц. По данным компании, на долю "Дальсвязи" приходится 87% рынка местной связи, 72% доступа в Интернет, 4% сотовой связи. По итогам 2005 г., выручка компании составила 10,5 млрд руб., прибыль от продаж - 1,7 млрд. руб., чистая прибыль - 852 млн руб. На 11 апреля 2006 г. капитализация Дальсвязи составляла $425 млн.

В номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2005" победителем стал генеральный директор "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Виктор МЯСНИК, а лауреатами Премии - Евгений АМБРОСОВ (генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство"), Александр Мечетин (генеральный директор ОАО "Синергия") и Антон Алексеев (генеральный директор ОАО "Дальсвязь").

Досье Виктор Чеславович Мясник родился в 1958 г. в Комсомольске-на-Амуре. Высшее образование получил в Красноярском политехническом институте по специальности "инженер тепловых и электрических станций". После окончания института в 1981 г. по распределению едет в Читу, где на местной ТЭЦ-1 проходит все ступени карьеры профессионального энергетика: от машиниста-обходчика до заместителя главного инженера по эксплуатации. В 1998 г. возглавил ОАО "Читаэнерго". В августе 2001 г. назначен гендиректором ОАО "ДВЭУК". По итогам 2003 г. РАО "ЕЭС России" признало ОАО "ДВЭУК" под руководством Виктора Мясника лучшей менеджерской командой среди ДЗО и управляющих компаний ОАО РАО "ЕЭС России" и одной из четырех лучших компаний энергосистемы России. Приказом РАО "ЕЭС России" № 826 назначен председателем комитета по реформированию энергосистем Дальнего Востока.

Эффективность, но не только

Не менее важным событием стало вручение Премии "Социально ответственный бизнес". Идея учредить новую номинацию в рамках Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае" одновременно возникла сразу у многих - причем не только организаторов, но и многих других людей, увидевших в самой Премии благородные цели.

На протяжении года, прошедшего с момента вручения первой краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2004", в Оргкомитет Премии пришло немало самых разных предложений и пожеланий по этому поводу. Именно поэтому можно сказать, что новая номинация является своего рода "общественным заказом".

Впрочем, выполнить этот "заказ" оказалось не так просто, поскольку оценить социальную значимость и социальную ответственность бизнеса гораздо сложнее, чем его эффективность. Для решения этой задачи были привлечены специалисты Администрации Приморского края, Рейтингового агентства "Золотой Рог" и Федерации профсоюзов Приморского края. Они провели тщательный анализ как количественных показателей - размер средней заработной платы, сумма уплаченных налогов, количество созданных рабочих мест, так и качественных - социальные проекты, финансируемые компаниями, затраты на одного сотрудника, сбалансированность фонда оплаты труда.

Иными словами, была проделана немалая работа, итогом которой стало выявление тех компаний, которые сегодня действительно отождествляют само понятие социальной ответственности бизнеса в Приморском крае: Владивостокское отделение ДВЖД, "Владивостокский морской торговый порт" и "Тернейлес". Именно они и стали первыми лауреатами Премии "Социально ответственный бизнес".

Награды лучшим компаниям и менеджерам в Приморье вручаются второй год. И уже можно смело утверждать, что Премия стала весьма заметным событием в деловой жизни региона, а победа в ней становится не только признанием заслуг, но и своеобразным активом. Не зря же логотипы Премии неизменно сопровождают, к примеру, рекламу ее победителей и лауреатов.

Российский и, соответственно, приморский бизнес постепенно перерастает тот этап, когда единственным его идолом была прибыль. Не менее важным становится место компании и бизнес-персоны в системе не только собственно деловых, но и социально-экономических координат. И Премия является как раз тем знаком, которым показывает, насколько успешно номинанты "привязываются к местности" и находят на ней достойное место. Это - как в соревнованиях по спортивному ориентированию, когда лишь следование правильным маршрутом выводит в лидеры.

А в завершение организаторы напоминают, что подведение итогов II краевой Премии - это и начало нового соревнования. До встречи в следующем году!