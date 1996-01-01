Уроки для взрослых

Вы почувствовали, что вместе со стажем и приобретенным опытом работы выросли из коротких штанишек занимаемой должности. Но кадровая обстановка в компании не сулит ни карьерного роста, ни увеличения заработной платы. Оптимальный вариант - прибегнуть к услугам кадрового агентства. Но их сегодня так много, что, ошибившись с выбором, вы рискуете стать аутсайдером и тщетно ожидать воплощения своих планов. Как избежать этой, увы, распространенной проблемы? За консультацией по данному вопросу мы обратились в кадровое агентство "Бизнес персонал", имеющее опыт работы на рынке более 10 лет.

Клиент = заказчик

- Прежде всего необходимо уяснить, с какими кадровыми агентствами вам следует иметь дело, - советует директор кадрового агентства "Бизнес персонал" Ольга ЖОЛНЕРОВИЧ. - Агентства бывают специализированные и работающие по любым направлениям бизнеса. Например, если вы ищете работу в сфере здравоохранения либо в ресторанном бизнесе, то лучше обращаться в специализированные кадровые агентства, работающие только со специалистами определенного профиля. И напротив, если профессия соискателя достаточно распространена, например, он обладает дипломом менеджера или бухгалтера, то имеет смысл разослать резюме по кадровым агентствам общих направлений.

Имеет смысл также подготовить резюме на английском языке и отправить его в кадровое агентство вместе с русскоязычным вариантом. В этом случае кандидат получает пусть призрачную, но все же возможность найти работу в иностранной фирме либо компании с иностранным капиталом.

При выборе агентства нелишне будет составить для себя их список и постоянно держать его под рукой, дополнять это "досье" свежей информацией. Рейтинги кадровых агентств несложно отыскать в периодике либо в Интернете. Не секрет, что кадровые агентства бывают различного уровня, ценовой категории и, соответственно, разного отношения рекрутеров к соискателям. Поэтому насколько серьезно вы отнесетесь к сбору этой информации, настолько успешным будет ваш поиск работы.

Агентства, работающие на рынке подбора персонала свыше пяти лет и регулярно входящие в рейтинги кадровых агентств, соответственно придают работе с кандидатами большое значение: потенциальный кандидат выступает для них таким же клиентом, как и заказчик.

Успешные и качественно функционирующие рекрутинговые компании никогда не заставят ожидать соискателя на лестнице перед дверью, в большой очереди таких же соискателей. Агенты этих компаний никогда не позволят себе беспокоить клиента телефонными звонками после 22.00 и уж ни в коем случае не потеряют резюме, вряд ли срежиссируют собеседование в стиле допроса. Они обязательно дадут знать, если кандидат не прошел конкурс по вакансии, и, разумеется, разъяснят, по каким причинам.

Очень многие организации располагают бюджетом на подбор персонала и нанимают сотрудников исключительно через кадровые агентства. Поэтому следует иметь в виду, что если соискатель не готов сотрудничать с кадровыми агентствами, велика вероятность, что мимо него пройдет именно та компания и та должность, о которой он мечтал.

Личный контакт дорогого стоит

- Со стороны соискателя полезным шагом было бы заведение в кадровых агентствах личных дружеских контактов с консультантами, - продолжает Ольга Жолнерович. - Они всегда помогут сориентироваться в объемах заработной платы, соответствующих искомой должности, подскажут, какой имидж на рынке труда у той либо иной компании и помогут профессионально подредактировать резюме с целью его стопроцентного "попадания" в точку.

Во время собеседования консультант обязательно обратит внимание на пунктуальность соискателя, его внешний вид, знание этикета, умение строить фразы, способность слушать. Проследит, активен или пассивен он в разговоре - "льет воду" или говорит четко; на чем делает акцент в мотивации смены работы. Имеет значение даже то, какую соискатель называет ожидаемую зарплату - завышенную или заниженную по предлагаемой вакансии.

Язык мой - враг мой

В кадровом агентстве с кандидатом обязательно будут обсуждать предыдущие места работы и обязательно обратят внимание, критикует ли он бывшего начальника и коллег. Поэтому, чтобы не жалеть о вырвавшихся суждениях, не попадите в эмоциональную ловушку!

Кандидат должен быть готов к тому, что перед тем, как представить его пред ясны очи работодателю рекомендации о нем с предыдущих мест работы будут тщательно проверены. Если соискатель еще не уволился, то, чтобы не навредить, рекомендации вряд ли станут проверять. Но на предыдущих местах работы поинтересуются профессиональной характеристикой, личными качествами и способностью работать в команде.

Дружба - не служба

Чтобы подобного рода проверки не стали для кандидата сюрпризом, неплохо заранее заручиться рекомендациями своих бывших руководителей, указав в резюме их Ф.И.О. и телефоны.

После посещения нескольких кадровых агентств целесообразно провести анализ собственного поведения на собеседовании и поведения рекрутеров. Тогда кандидат сможет выработать тактику успешного прохождения собеседования не только в любом кадровом агентстве, но также с работодателем, что рано или поздно принесет необходимые плоды в виде приемлемого для него оклада и интересной должности.

При этом полезно отмечать не только удачи, но и заострять внимание на неприятных моментах. И тут не должно быть обид: консультанты по подбору персонала всего лишь качественно выполняют свою работу, отсеивая соискателей, по тем либо иным причинам неподходящих под требования работодателя. Прохождение или провал собеседования в кадровом агентстве для соискателя должны играть роль обратной связи, демонстрирующей, насколько хорошо он знает свой урок.