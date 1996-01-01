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Учиться никогда не поздно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке 28 апреля 2006 года Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе проведет бесплатный консультационный семинар "Актуальные вопросы корпоративного управления в акционерных обществах".

В ходе семинара, проводимого для руководителей и специалистов акционерных обществ, профессиональных участников рынка ценных бумаг, будут рассмотрены следующие темы:

- стратегическое управление в акционерных обществах;

- изменения в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и стандарты эмиссии ценных бумаг. Обзор типичных ошибок при подготовке документов для регистрации выпусков ценных бумаг;

- раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;

- изменения в ФЗ "Об акционерных обществах". Новые требования при приобретении 30% акций открытого акционерного общества;

- актуальные вопросы подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров.

Желающим принять участие в семинаре предлагается до 26 апреля подать заявки. Вопросы для обсуждения можно направлять по электронному адресу: romail@fsfm.pk.ru с пометкой "вопрос для семинара".

Семинар состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, 20, гостиница "Экватор", конференц-зал.

Справки по вопросам участия в работе семинара можно получить по тел. (4232) 206-249, ЗАО "Правовая основа бизнеса".

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