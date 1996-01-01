Переплату по земельному налогу вернут

Неправильно исчисленный размер земельного налога возвращен после вмешательства прокуратуры Солнечного района. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура Солнечного района Хабаровского края установила, что в 2005 году налоговой инспекцией неверно применены ставки земельного налога, результате чего у физических лиц, уплативших налог, сложилась переплата по земельному налогу.

Прокурором Солнечного района в адрес налоговой инспекции внесено представление об устранении указанных нарушений закона. По результатам рассмотрения представления межрайонной ИФНС РФ № 2 по Хабаровскому краю земельный налог пересчитан. В настоящее время излишне уплаченные налоговые суммы возвращаются гражданам.