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В Хабаровском крае воскреснет целлюлозный комбинат
Приступить к строительству целлюлозного комбината в Амурске до 2010 года планирует министерство лесной промышленности Хабаровского края. Как сообщил министр лесной промышленности Василий ШИХАЛЕВ, новый комбинат будет в корне отличаться от того, что существовал ранее.
Это современное предприятие закрытого цикла, вода которого не будет соприкасаться с окружающей средой. Как свидетельствует мировой опыт, от начала проектирования до выхода на проектную мощность такого комбината необходимо семь-десять лет.
Заказчиком проекта выступает холдинг "Дальлеспром", предпроектные документы готовятся одной из самых известных в мире консалтинговых фирм. Ее специалисты занимались проблемами Байкальского ЦКК, и многое там сегодня решено в соответствии с их рекомендациями.
В Амурске создано предприятие, которое уже прошло регистрацию. Прорабатываются вопросы отвода площадки под строительство, формируется собственная лесосырьевая база, ведь для того, чтобы такой комбинат мог нормально работать, необходимо иметь базу не менее 3,5-4 млн кубометров леса. Сейчас в нем концентрируются различные маломощные лесозаготовительные предприятия.
Сегодня уже есть около 2 млн кубометров собственных ресурсов. От прежнего комбината, возможно, будет использована инфраструктура, связанная с очистными сооружениями. "Дальлеспром" и его учредители рассматривали пять площадок в России, - сказал Василий Шихалев, - но остановились на Амурске как самом удобном месте для такого производства: сюда подходят водные автомобильные и железнодорожные пути, в город подведен газ, а это соответствует всем современным требованиям. Кроме того, и электроэнергия будет дешевле, достаточно воды, есть специалисты. Сегодня трудно сказать, какую продукцию будет выпускать комбинат - простую целлюлозу, пиленую целлюлозу, картон или бумагу. Это решение будут принимать собственники предприятия".
Напомним, что целлюлозно-картонный комбинат был построен в Амурске в шестидесятые годы прошлого столетия и являлся градообразующим предприятием. В начале девяностых, когда экономика страны испытывала серьезные трудности, комбинат прекратил свое существование. Однако после его закрытия в городе осталось немало проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, трудоустройством населения, основная часть которого работала на предприятии.
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