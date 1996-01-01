Дальневосточные программисты соберутся на интернет-форум

23 мая на борту теплохода "Василий Поярков" откроется пятый юбилейный Дальневосточный интернет-форум (ДВИФ-2006). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровского края.

В форуме принимают участие представители органов власти, телекоммуникационных компаний, производители компьютерного оборудования, программисты, веб-дизайнеры. Всем специалистам, которых объединяет интерес к одному и тому же кругу вопросов, организаторы форума помогут найти единомышленников, обсудить интересующие их вопросы и поделиться опытом использования современных технологий на практике. Завершающим событием форума станет церемония награждения победителей Дальневосточной интернет-премии "СТЕРХ", основная задача которой - поиск и поощрение творческих личностей, стимуляция развития информационных технологий в регионе.

В этом году форум организует компания "Сумма Технологий" при поддержке правительства Хабаровского края, а также ведущих ИТ-компаний.