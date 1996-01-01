Раздражающие окружающие

В прошлом году голландская исследовательская компания Randstad опубликовала перечень раздражителей для сотрудников офиса. На первом месте оказался снисходительный тон коллег, далее - желание босса контролировать каждое движение подчиненных, громкие голоса или звонки мобильных телефонов. На последнем месте оказалось желание коллег поговорить о личных проблемах.

На постсоветском пространстве людей выводят из себя совершенно другие привычки коллег. Бесспорным лидером хит-парада раздражителей, как ни странно, оказалась привычка ковырять в носу. Далее - поглощение на рабочем месте сильно пахнущей еды, заглядывание в чужой компьютер, громкие разговоры по телефону на личные темы, снисходительный тон. Но, конечно, сотрудников офиса раздражает не только это, примеров было огромное множество: от стучания ручкой по столу и напевания под нос до проблем с кондиционером вроде "одному жарко, другому - холодно" и использования без спроса чашки коллеги.

Страшные истории

Проводя большую часть жизни в офисе бок о бок со своими коллегами, мы вынуждены терпеть и принимать их такими, какие они есть. Но нет такого человека, которого бы полностью устраивали жизненный уклад и привычки других людей. Раздражение мешает работать, из-за него невозможно сосредоточиться, в конечном итоге это приводит к конфликтам и делает атмосферу в офисе невыносимой. Примеров тому множество.

"Какое-то время назад в нашем офисе разразился скандал, связанный с казалось бы, безобидной привычкой одного сотрудника - напевать себе под нос. Постоянное "мурлыканье" со временем стало настолько раздражать сотрудников, что они обратились ко мне с просьбой вообще избавиться от этого человека. Конечно, таких радикальных мер мы принимать не стали, но мне пришлось поговорить с нарушителем спокойствия, - рассказывает Елена МАЛИНОВСКАЯ, начальник отдела рекрутинга компании ITG Stuff (консалтинговые услуги; штат - 20 чел.). - Был у нас еще один сотрудник, который хорошо воспринимал информацию только когда проговаривал ее вслух. Поэтому он читал вслух документы, рассуждал и повторял все, что ему было сказано. Естественно, работать рядом с ним было невозможно. Мы решили пересадить этого и поющего сотрудника вместе в отдельный кабинет. Нужно сказать, что они долго жаловались друг на друга, но потом постепенно избавились от своих привычек".

Привычки коллег не всегда бывают безобидными, как кажется с первого взгляда. Один сотрудник рекламного агентства, пожелавший остаться неназванным, рассказал о своей сотруднице, которая так интенсивно пользовалась духами, что люди начинали задыхаться еще на лестнице, не заходя в офис.

Долгое время ей не решались сказать об этом, пока одного из сотрудников не увезли на "скорой" с анафилактическим шоком (сильная аллергическая реакция). Конечно, сотрудница перестала пользоваться духами, но наладить нормальные отношения было уже сложно. Вскоре она покинула агентство.

Олег ЗИМОВ, доктор психологических наук, член Украинской Ассоциации психотерапевтов прокомментировал это: "Ситуация, когда привычки наносят вред здоровью коллег, разумеется, исключительная. Впрочем, с медицинской точки зрения раздражающие факторы не безобидны. Особенно учитывая, что люди проводят в офисе рядом со своими раздражителями много времени. Появление конфликтогенов - так в психологии называются раздражающие привычки коллег - сопровождается выделением в кровь адреналина, что делает людей агрессивными. И если раздражитель не исчезает, то совладать с агрессией становится просто невозможно".

В поиске выхода

Хотя человечество пока не изобрело способ бороться с чужими привычками, попробовать все же стоит. Олег Зимов утверждает, что прежде всего нужно "подлечиться" самому, точнее, укрепить свою нервную систему. "Как правило, когда у человека есть внутренний дискомфорт, порог чувствительности к чужим привычкам резко снижается, - объясняет психолог. - На фоне физического нездоровья или личных проблем окружающие раздражают особенно. Можно попринимать успокоительные лекарства, хотя даже осознание собственных проблем - это уже первый шаг к выздоровлению. В такой ситуации человек начинает искать причины не в коллеге, а в себе - это снимает напряжение и раздражение".

Наш эксперт утверждает, что на уровень раздражительности влияет и внешняя среда. Самое значительное влияние оказывает погода: когда слишком холодно или наоборот, очень жарко, высокая влажность или давление - люди становятся особенно восприимчивыми к дополнительным раздражителям, каковыми и являются коллеги. В такие периоды необходимо быть осторожным в своих поступках и словах, чтобы самому не стать главным раздражителем и не спровоцировать конфликт. Кстати, по мнению Елены Малиновской, наличие внешних причин нервозности, как то плохая погода, - это самый подходящий момент указать коллегам на их недостатки под благовидным предлогом.

"Например, можно смело сказать, что в комнате настолько душно, что запах еды становится невыносим, - говорит Елена. - Несколько замечаний в такой форме отучит коллегу принимать пищу за рабочим столом навсегда. В этот период удобно бороться и с нарушителями личного пространства". Вообще, психологи советуют поговорить с раздражающими коллегами прямо, желательно без свидетелей, чтобы не нажить себе кровного врага. Только не стоит делать это именно в тот момент, когда человек раздражает до предела. Прежде всего нужно успокоиться, чтобы "сербанье" из чашки не стало причиной начала военных действий в офисе.

Гораздо сложнее обстоит дело с неаккуратностью и другими, не менее "противными", привычками, о которых вслух и сказать-то не всегда удобно. Но выход есть. "Проблему "немытых" сотрудников, любительниц интенсивных запахов и "поклонников своего носа" мы решили с помощью одного из наших коллег, - говорит Анастасия ЖИЛЯКОВА, директор полиграфического предприятия "С.Р.Друк" (штат - 40 чел.). - К счастью, в нашем коллективе оказался человек, который в принципе ничего не стесняется. И мы попросили его прилюдно высмеять эти привычки. Согласна, это было жестоко, но зато весьма эффективно".

Но не у всех в коллективе имеется коллега без комплексов, и решать проблему приходится своими силами. Один из наших экспертов признался, что он в свое время так и не смог объясниться с коллегой-мужчиной, который постоянно поправлял брюки в "неприличных" местах. В подобной ситуации, когда язык просто не поворачивается сделать замечание, можно прибегнуть к анонимным письмам, в которых будет описана сложившаяся ситуация. Если обладатель "отвратительной" привычки делает это неосознанно - письма подействуют. Иначе лучше от него избавиться, чтобы не вносить дискомфорт в коллектив.