Приморскому бизнесу требуются стратеги

Для решения задач стратегического развития руководители приморских компаний все чаще приглашают московских специалистов.

"На мой взгляд, эта еще пока только наметившаяся, но уже тенденция говорит о том, что у местных компаний появилась потребность в перспективном планировании. И это радует, - говорит консультант по управлению Игорь БАЛАКЕРСКИЙ. - Участились случаи приглашения на должность менеджера по стратегическому планированию московских специалистов. Во-первых потому, что в столице сформирован рынок труда таких специалистов, за их плечами больше реализованных проектов. Во-вторых, приезжающий из Москвы человек имеет определенный ресурс - наработки, связи, возможности привлечь инвестиции. Как правило, его задача заключается в том, чтобы построить стратегию и эту стратегию реализовать, с привлечением дополнительных ресурсов".

Приглашают из столицы местные компании и проектных менеджеров для реализации нестандартных для компаний проектов в условиях дефицита бюджета. Однако этот процесс не столь активен. Основная причина, по мнению Игоря Балакерского, отсутствие крупных проектов.

"Проектный менеджмент - это достаточно дорогая технология управления, хотя она значительно снижает риски компании. Среди проектных менеджеров есть такой негласный табель о рангах - это стоимость проекта, который этот менеджер реализовал. Есть проектные менеджеры стоимостью $10 млн, $50 млн, $100 млн и так дале. То есть именно такие суммы можно доверить проектному менеджеру в управление, - продолжает Игорь Балакерский. - "Стоимость" местных проектных менеджеров не больше $3-5 млн, и таких людей крайне мало. Еще меньше в Приморье проектных команд, способных реализовывать дорогостоящие проекты. Поэтому для реализации крупных проектов, если таковые у местных компаний возникают, приглашаются проектные менеджеры из центральных городов России. Вопрос формирования высокопрофессиональных проектных менеджеров - это вопрос наличия в регионе потока дорогостоящих проектов, но, к сожалению, дорогих проектов сегодня в Приморье не так уж много".