Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморскому бизнесу требуются стратеги
Для решения задач стратегического развития руководители приморских компаний все чаще приглашают московских специалистов.
"На мой взгляд, эта еще пока только наметившаяся, но уже тенденция говорит о том, что у местных компаний появилась потребность в перспективном планировании. И это радует, - говорит консультант по управлению Игорь БАЛАКЕРСКИЙ. - Участились случаи приглашения на должность менеджера по стратегическому планированию московских специалистов. Во-первых потому, что в столице сформирован рынок труда таких специалистов, за их плечами больше реализованных проектов. Во-вторых, приезжающий из Москвы человек имеет определенный ресурс - наработки, связи, возможности привлечь инвестиции. Как правило, его задача заключается в том, чтобы построить стратегию и эту стратегию реализовать, с привлечением дополнительных ресурсов".
Приглашают из столицы местные компании и проектных менеджеров для реализации нестандартных для компаний проектов в условиях дефицита бюджета. Однако этот процесс не столь активен. Основная причина, по мнению Игоря Балакерского, отсутствие крупных проектов.
"Проектный менеджмент - это достаточно дорогая технология управления, хотя она значительно снижает риски компании. Среди проектных менеджеров есть такой негласный табель о рангах - это стоимость проекта, который этот менеджер реализовал. Есть проектные менеджеры стоимостью $10 млн, $50 млн, $100 млн и так дале. То есть именно такие суммы можно доверить проектному менеджеру в управление, - продолжает Игорь Балакерский. - "Стоимость" местных проектных менеджеров не больше $3-5 млн, и таких людей крайне мало. Еще меньше в Приморье проектных команд, способных реализовывать дорогостоящие проекты. Поэтому для реализации крупных проектов, если таковые у местных компаний возникают, приглашаются проектные менеджеры из центральных городов России. Вопрос формирования высокопрофессиональных проектных менеджеров - это вопрос наличия в регионе потока дорогостоящих проектов, но, к сожалению, дорогих проектов сегодня в Приморье не так уж много".
Новости тематики
- Торговые инструменты начинающего трейдера
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
Новости раздела
- На Сахалине намерены модернизировать овощехранилища
- В Амурской области решили создать уникальный бренд региона
- Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы
- Померяемся мостами
- Торговые инструменты начинающего трейдера
- 15 новых туристических проектов презентовали на Камчатке
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- Якутск вошел в число пилотных "Умных городов"
- На Кунашире создается производство по глубокой переработке рыбы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Два подряда вне очереди
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- "Аналог" уходит в прошлое
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год