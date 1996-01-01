ЧЭМК стал полновластным хозяином "Владпрома"

ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК - крупнейший в РФ производитель ферросплавов) увеличило свою долю в уставном капитале владивостокского ЗАО "Владпром и Ко" (Владивосток) с 20 до 100%, говорится в официальных материалах ЧЭМК.

Основными акционерами ЧЭМК являются ООО "Перант" (г.Снежинск, Челябинская область), ООО "Промпереработка", ООО "Мегаком", ООО "Бурант", ООО "Антак" (все - Челябинск). ЗАО "Владпром и Ко" занимается заготовкой лесопиломатериалов, погрузочно-разгрузочными работами в портах.