Приморская ГРЭС перейдет на газ

Дополнительные блоки общей мощностью до 660 МВт под экспортные поставки электроэнергии в Китай планируется ввести на Приморской ГРЭС в 2013 г., сообщил "ЗР" генеральный директор ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" Виктор МЯСНИК.

По его словам, разработку программы развития Приморской ГРЭС планируется провести уже в текущем году. Программа, в частности, предусматривает строительство двух дополнительных энергоблоков мощностью 330 МВт каждый, при этом разработка ТЭО расширения станции и этап проектирования запланированы на 2007-2008 гг. На 2009 г. намечены подготовка, заказ оборудования и начало строительно-монтажных работ, на 2013 г. - окончание строительства.

Кроме того, глава ДВЭУК сообщил, что программа инвестиционной деятельности ЗАО "ЛуТЭК" на 2006-2010 гг. предусматривает начало строительства двух парогазовых установок мощностью по 330 МВт каждая и расширение участков угольных разрезов ЗАО N1 и N2. В.Мясник отметил, что инвестиционная программа предусматривает также возможность полной или частичной газификации Приморской ГРЭС к 2010 г.