Дело о банкротстве ЛуТЭК "зависло"

Арбитражный суд Приморского края был вынужден вновь отложить предварительное заседание по делу о банкротстве ЗАО "Лучегорский топливно-энергетический комплекс" (ЛуТЭК). На этот раз - с подачи должника, пожелавшего увидеть на процессе администрацию поселка Лучегорск. Ранее (9 февраля) слушания откладывались в связи с привлечением к участию в деле администраций Приморского края и Пожарского района, а также Министерства промышленности и энергетики РФ.

Напомним, что признать акционерное общество несостоятельным требуют лучегорское предприятие "Теплоэнергоремонт" и московская фирма "Гидромашкомплект-М". Поводом стало нежелание или невозможность ЛуТЭКа рассчитаться с ними за выполненные когда-то работы. Совокупная сумма долговых обязательств, подтвержденных судами в Москве и Приморье, составляет около 50 млн руб. Попытка взыскать эти средства с помощью отдела судебных приставов Пожарского района не принесла ощутимого результата. Выявленные приставами банковские счета компании оказались пусты. Не дал эффекта и арест, наложенный на принадлежащие обществу легковые автомобили.

В свою очередь ЛуТЭК считает требования кредиторов необоснованными. Еще до начала слушаний должник тщетно пытался убедить судью Владимира САЛОМАЯ прекратить производство по делу. С точки зрения акционерного общества, отсутствует один из обязательных признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий ТЭК" - сумма кредиторской задолженности не превышает балансовую стоимость имущества предприятия. Позиция ЗАО была поддержана администрациями края и Пожарского района. Реакция Минпромэнерго пока не известна. Ждут в суде отзыва и со стороны нового участника разбирательств - администрации Лучегорского городского поселения.

Только после получения всех необходимых документов и материалов суд сможет приступить к объективному изучению существа спора. Не исключено, результат мы узнаем уже 11 мая, когда намечено продолжение судебных слушаний.