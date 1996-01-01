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Каждый налоговый вычет требует свой пакет документов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В море документов может потеряться каждый. Специально для "ЗР" юрист Владимир МЕЛЬНИКОВ рассказал, какие документы необходимы для получения наиболее популярных налоговых вычетов.

Налоговые вычеты регулируются Налоговым кодексом РФ ст.218 Стандартные налоговые вычеты, ст.219 Социальные налоговые вычеты ст.220 Имущественные налоговые вычеты.

Для получения имущественного налогового вычета необходимо к декларации о доходах предоставить следующие документы:

1. справку о доходах (форма 2 НДФЛ);

2. копию договора на строительство (для застройщика);

3. копию договора на покупку имущества;

4. акт приема-передачи имущества в собственность;

5. копии платежных документов;

6. копию свидетельства о регистрации права;

7. заявление о предоставлении имущественного налогового вычета;

8. заявление на возврат денежных средств на лицевой счет;

Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать 1 млн руб.

Также в соответствии с этой статьей налогоплательщик может воспользоваться льготой на покупку-продажу ценных бумаг.

Для получения социального налогового вычета по оплате за лечение к декларации о доходах необходимо представить следующие документы:

1. справку о доходах (форма 2НДФЛ);

2. справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговый орган № 289/БГ-3-04/256;

3. копию договора с медучреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности;

4. копии платежных документов, подтверждающих внесение денежных средств;

5. документы, подтверждающие степень родства (в случае если налогоплательщик оплатил лечение членов своей семьи);

6. заявление на предоставление социального налогового вычета;

7. заявление на возврат денежных средств на лицевой счет.

По дорогостоящим видам лечения в медучреждениях РФ сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных затрат. Перечень дорогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства РФ.

Для получения льготы на лекарство необходимо представить рецепт (рецептурный бланк формы № 1071у).

Для получения социального налогового вычета по оплате за образование к декларации о доходах необходимо представить следующие документы:

1. справку о доходах (форма 2НДФЛ);

2. свидетельство о рождении (на детей до 24 лет);

3. копии платежных документов;

4. справку из учебного заведения о форме обучения;

5. заявление на предоставление социального налогового вычета;

6. заявление на возврат денежных средств;

Общая сумма социального налогового вычета не может превышать 38 тыс. руб.

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