www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Налоговые бонусы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До 2 мая граждане должны отчитаться о доходах за 2005 г. Вместе с налоговой декларацией каждый имеет право подать заявление о предоставлении налогового вычета.

Вычеты бывают четырех видов: стандартные, профессиональные, имущественные и социальные. Последние два пользуются наибольшей популярностью.

Социальные вычеты дают право исключать из общей облагаемой НДФЛ базы (т.е. годового дохода гражданина) суммы, израсходованные на лечение, образование и благотворительность. В счет расходов на лечение может высчитываться не более 38 тыс. руб. дохода: считается все - от вставленного зуба до операции. В счет оплаты обучения тоже исключается не более 38 тыс. руб. И только 25% от дохода, потраченные на благотворительность, не будут облагаться налогом. По размерам вычетов за 2005 г. точных данных пока нет. В 2004 г., по состоянию на 1 апреля 2005 г., заявления на социальные вычеты подали 4770 человек, на имущественные - 6203. Объем возвращенных средств в первом случае составил 13,2 млн руб., во втором - 119,4 млн руб. По словам сотрудников налоговой службы, к выплате подтверждаются порядка 90% заявлений на вычеты.

Имущественные вычеты делятся на два типа. Первый - вычет в связи с продажей имущества, состоявшего в личной собственности. Если жилье находилось в собственности более 3 лет, то вырученную от продажи сумму нужно указать в декларации, но платить ничего не надо. Если жилье было в собственности менее 3 лет, то из вырученного дохода только 1 млн руб. не облагается налогом, с остального нужно заплатить налог. Что касается иного имущества - автомобилей, гаражей и т.д., - то прибыль с продажи того, что находилось в собственности свыше 3 лет, налогообложению не подлежит. Если срок владения меньше 3 лет, вычет составит не более 125 тыс. руб.

Второй тип имущественного вычета - вычет в связи с расходами на приобретение жилых квартир, дома или доли в квартире или доме. Максимальный размер вычета - 1 млн руб., не считая процента, который уплачивается за пользование ипотечным и другим целевым кредитом. С декабря 2005 г. появилась возможность получить такой вычет через работодателя вместе с зарплатой в течение года. Налог, удерживаемый с зарплаты, просто автоматически будет сокращаться на определенную сумму.

Для получения стандартных, социальных, имущественных или профессиональных вычетов к налоговой декларации плательщику необходимо приложить заявление о предоставлении определенного налогового вычета и документы, подтверждающие его право на их применение. Конечно, с первого раза разобраться в тонкостях налоговых вычетов сложно, но на то существуют специальные консультационные пункты, где за определенную плату помогут заполнить нужные документы.

УФНС России по Приморскому краю сообщило о том, что в текущем году действуют принятые в прошлом году законодательные послабления в сфере предоставления стандартных налоговых вычетов.

Среди них - повышение стандартного налогового вычета по расходам на содержание детей с 300 руб. до 600 руб. за каждый месяц налогового периода в расчете на каждого ребенка. Воспользоваться таким вычетом могут родители, супруги родителей, опекуны, приемные родители и попечители. Суммарный размер дохода, до достижения которого этот налоговый вычет применяется, был увеличен с 20 до 40 тыс. руб.

В случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом, а также если учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет - инвалид 1 или 2 группы, полагается вычет в двойном размере. Не утратили силы удвоенные вычеты для вдов и вдовцов, одиноких родителей, опекунов или попечителей, приемных родителей.

Для получения стандартных, социальных, имущественных или профессиональных вычетов к налоговой декларации плательщику необходимо приложить заявление о предоставлении определенного налогового вычета и документы, подтверждающие его право на их применение.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru