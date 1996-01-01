Налоговые бонусы

До 2 мая граждане должны отчитаться о доходах за 2005 г. Вместе с налоговой декларацией каждый имеет право подать заявление о предоставлении налогового вычета.

Вычеты бывают четырех видов: стандартные, профессиональные, имущественные и социальные. Последние два пользуются наибольшей популярностью.

Социальные вычеты дают право исключать из общей облагаемой НДФЛ базы (т.е. годового дохода гражданина) суммы, израсходованные на лечение, образование и благотворительность. В счет расходов на лечение может высчитываться не более 38 тыс. руб. дохода: считается все - от вставленного зуба до операции. В счет оплаты обучения тоже исключается не более 38 тыс. руб. И только 25% от дохода, потраченные на благотворительность, не будут облагаться налогом. По размерам вычетов за 2005 г. точных данных пока нет. В 2004 г., по состоянию на 1 апреля 2005 г., заявления на социальные вычеты подали 4770 человек, на имущественные - 6203. Объем возвращенных средств в первом случае составил 13,2 млн руб., во втором - 119,4 млн руб. По словам сотрудников налоговой службы, к выплате подтверждаются порядка 90% заявлений на вычеты.

Имущественные вычеты делятся на два типа. Первый - вычет в связи с продажей имущества, состоявшего в личной собственности. Если жилье находилось в собственности более 3 лет, то вырученную от продажи сумму нужно указать в декларации, но платить ничего не надо. Если жилье было в собственности менее 3 лет, то из вырученного дохода только 1 млн руб. не облагается налогом, с остального нужно заплатить налог. Что касается иного имущества - автомобилей, гаражей и т.д., - то прибыль с продажи того, что находилось в собственности свыше 3 лет, налогообложению не подлежит. Если срок владения меньше 3 лет, вычет составит не более 125 тыс. руб.

Второй тип имущественного вычета - вычет в связи с расходами на приобретение жилых квартир, дома или доли в квартире или доме. Максимальный размер вычета - 1 млн руб., не считая процента, который уплачивается за пользование ипотечным и другим целевым кредитом. С декабря 2005 г. появилась возможность получить такой вычет через работодателя вместе с зарплатой в течение года. Налог, удерживаемый с зарплаты, просто автоматически будет сокращаться на определенную сумму.

Для получения стандартных, социальных, имущественных или профессиональных вычетов к налоговой декларации плательщику необходимо приложить заявление о предоставлении определенного налогового вычета и документы, подтверждающие его право на их применение. Конечно, с первого раза разобраться в тонкостях налоговых вычетов сложно, но на то существуют специальные консультационные пункты, где за определенную плату помогут заполнить нужные документы.

УФНС России по Приморскому краю сообщило о том, что в текущем году действуют принятые в прошлом году законодательные послабления в сфере предоставления стандартных налоговых вычетов.

Среди них - повышение стандартного налогового вычета по расходам на содержание детей с 300 руб. до 600 руб. за каждый месяц налогового периода в расчете на каждого ребенка. Воспользоваться таким вычетом могут родители, супруги родителей, опекуны, приемные родители и попечители. Суммарный размер дохода, до достижения которого этот налоговый вычет применяется, был увеличен с 20 до 40 тыс. руб.

В случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом, а также если учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет - инвалид 1 или 2 группы, полагается вычет в двойном размере. Не утратили силы удвоенные вычеты для вдов и вдовцов, одиноких родителей, опекунов или попечителей, приемных родителей.

Для получения стандартных, социальных, имущественных или профессиональных вычетов к налоговой декларации плательщику необходимо приложить заявление о предоставлении определенного налогового вычета и документы, подтверждающие его право на их применение.