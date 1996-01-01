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Гордеев пугает нашествием ножек Буша

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нужно ввести компенсационные меры для отечественных производителей, заявил министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ, выступая на конференции на тему "Приоритетные национальные проекты: партнерство государства и бизнеса".

Министр отметил, что в последние месяцы повысилась активность сельского населения и стал наводиться элементарный порядок. Все это уже дало первые результаты. Так, по итогам I квартала 2006 г. увеличено производство мяса за счет собственных ресурсов на 2,7%, молока - на 0,3%.

Алексей Гордеев добавил, что сегодня существует угроза для осуществления национальных проектов. В первую очередь, это погодные условия, урожай текущего года под большим вопросом, так как несколько миллионов гектаров озимых погибло. Впрочем, он надеется, что меры, которые сегодня принимают Правительство РФ и регионы, позволят решить задачу - не допустить снижения урожая по сравнению с прошлым годом. Глава Минсельхоза также надеется, что цены на ГСМ не вырастут и дадут возможность селянам провести весеннюю посевную кампанию. Обещали нефтяные компании не увеличивать цены на ГСМ в марте, апреле и мае.

Одной из угроз выполнения национального проекта в сельском хозяйстве называют угрозу птичьего гриппа. Но, по словам министра, это "информационный мусор": в Российской Федерации не было ни одного случая заболевания. "Мы держим ситуацию под контролем, - сказал Алексей Гордеев. - Но в США в последнее время резко упали цены на курятину, и нам эта курятина будет сбываться по демпингу. Поставки пойдут уже с апреля, этот демпинг может взорвать российский рынок".

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