Разыгрались газовые аппетиты

Продолжаются работы по программе газификации Приморского края в рамках реализации национального проекта по газоснабжению страны.

Сейчас во всех 34 муниципальных образованиях по решению совета их глав идет составление так называемого сводного баланса, то есть подсчитывается количество котельно-печного топлива, которое в будущем заменит газ, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края. Также было отмечено, что месторождение, откуда в Приморье будет поставляться газ, пока не определено.

Обсуждаются варианты о строительстве газопровода с острова Сахалин, хотя существуют проблемы с использованием месторождений на шельфе, поскольку они находятся в сфере проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Кроме того, идет приобретение "Газпромом" недостроенного участка газопровода, соединяющего Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Следующий шаг в газификации края - составление генеральной схемы региона, которая затем будет согласовываться со схемой газоснабжения Хабаровского края. Общий план будет передан для согласования и доработки в ОАО "Газпром".