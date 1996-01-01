Проезд на кладбища открыт

Мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ запретил МУП "Некрополь" брать деньги за въезд на территорию кладбищ. Напомним, что с 1 апреля за въезд на городские кладбища взималось от 50 до 150 руб.

Как стало известно "ЗР", действия руководства муниципального предприятия вызвали негодование и критику главы города. В связи с этим мэр поручил выяснить, кем было дано распоряжение по установлению размера взимаемой суммы. Руководство "Некрополя" заявило о том, что они в этой ситуации подчинялись правовому акту городской Думы, который предусматривал возможность передвижения транспорта по территории кладбища на платной основе. Правда, только по согласованию с администрацией города. Однако в пресс-службе мэрии заявили о том, что данное согласование в установленном порядке не выдавалось.