www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Молочный переворот

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

170,1 млн руб. Такая сумма потребовалась ОАО "Синергия", чтобы приобрести контрольный пакет акций ОАО "Дальневосточный акционерный комсомольский городской молочный завод" ("ДАКГОМЗ") и стать крупнейшим производителем молочной продукции на Дальнем Востоке.

Хабаровский краевой фонд имущества на открытом аукционе единым лотом продал более 73,6% акций "ДАКГОМЗА", которые находились в собственности городской администрации Комсомольска-на-Амуре - пакет обыкновенных именных акций в размере 31,36% уставного капитала (67 497 шт.) и пакет обыкновенных именных акций предприятия Хабаровского края - в размере 42,24% уставного капитала (90 915 шт.).

В публичных торгах, которые продолжались около часа, приняли участие ОАО "Вимм-Билль-Данн", ЗАО "Примпищеснаб", ЗАО "Дальневосточная оптовая компания" и ОАО "Синергия". Все четыре компании на этом аукционе представляли доверенные лица. Первоначальная цена двух пакетов акций составила 77,2 млн руб., шаг аукциона - 100 тыс. рублей. В результате победу в торгах одержало ЗАО "Дальневосточная оптовая компания" (представитель - Александр КАНТЕМИРОВ), предложив за контрольный пакет молокозавода 170,1 млн рублей.

Результаты торгов для многих его участников и присутствующих оказались неожиданными. Представитель компании "Вимм-Билль-Данн" Александр НЕМИРОВСКИЙ был немало расстроен итогами аукциона. Зато не скрывал своей радости Александр Кантемиров, который, как удалось позже выяснить, действовал в интересах холдинга "Синергия".

Досье

ОАО "Дальневосточный акционерный комсомольский городской молочный завод" ("ДАКГОМЗ") был создан на базе Комсомольского-на-Амуре молочного завода в 1994 году. Выпускает молочную, соевую и кисломолочную продукцию.

ОАО "Синергия" было создано в 1998 году. В настоящий момент холдинг владеет активами предприятий в сфере пищевой промышленности, производства ликеро-водочной продукции и розничной торговли. Основными направлениями бизнеса группы компаний являются производство и дистрибуция алкогольной продукции и производство продуктов питания. Совокупный товарооборот предприятий холдинга по итогам 2005 г. превысил 6 млрд руб. Сейчас в активе холдинга находится Уссурийский молочный завод, выпускающий продукцию под торговой маркой "Родимая сторонка".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru