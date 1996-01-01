Молочный переворот

170,1 млн руб. Такая сумма потребовалась ОАО "Синергия", чтобы приобрести контрольный пакет акций ОАО "Дальневосточный акционерный комсомольский городской молочный завод" ("ДАКГОМЗ") и стать крупнейшим производителем молочной продукции на Дальнем Востоке.

Хабаровский краевой фонд имущества на открытом аукционе единым лотом продал более 73,6% акций "ДАКГОМЗА", которые находились в собственности городской администрации Комсомольска-на-Амуре - пакет обыкновенных именных акций в размере 31,36% уставного капитала (67 497 шт.) и пакет обыкновенных именных акций предприятия Хабаровского края - в размере 42,24% уставного капитала (90 915 шт.).

В публичных торгах, которые продолжались около часа, приняли участие ОАО "Вимм-Билль-Данн", ЗАО "Примпищеснаб", ЗАО "Дальневосточная оптовая компания" и ОАО "Синергия". Все четыре компании на этом аукционе представляли доверенные лица. Первоначальная цена двух пакетов акций составила 77,2 млн руб., шаг аукциона - 100 тыс. рублей. В результате победу в торгах одержало ЗАО "Дальневосточная оптовая компания" (представитель - Александр КАНТЕМИРОВ), предложив за контрольный пакет молокозавода 170,1 млн рублей.

Результаты торгов для многих его участников и присутствующих оказались неожиданными. Представитель компании "Вимм-Билль-Данн" Александр НЕМИРОВСКИЙ был немало расстроен итогами аукциона. Зато не скрывал своей радости Александр Кантемиров, который, как удалось позже выяснить, действовал в интересах холдинга "Синергия".

Досье ОАО "Дальневосточный акционерный комсомольский городской молочный завод" ("ДАКГОМЗ") был создан на базе Комсомольского-на-Амуре молочного завода в 1994 году. Выпускает молочную, соевую и кисломолочную продукцию.

ОАО "Синергия" было создано в 1998 году. В настоящий момент холдинг владеет активами предприятий в сфере пищевой промышленности, производства ликеро-водочной продукции и розничной торговли. Основными направлениями бизнеса группы компаний являются производство и дистрибуция алкогольной продукции и производство продуктов питания. Совокупный товарооборот предприятий холдинга по итогам 2005 г. превысил 6 млрд руб. Сейчас в активе холдинга находится Уссурийский молочный завод, выпускающий продукцию под торговой маркой "Родимая сторонка".