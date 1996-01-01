"Билайн" отпраздновал день рождения полосатого бренда

В минувшую пятницу Хабаровский филиал ОАО "ВымпелКом" отметил год со дня ребрендинга.

Вечеринка, посвященная самому ценному бренду России (оценивается в $5 млрд), прошла в кафе "Черно-белое". Как сообщил "ЗР" директор Хабаровского филиала "ВымпелКома" Сергей СТУКОВ, после ребрендинга количество абонентов компании в Хабаровском крае выросло в 2 раза и сейчас составляет 600 тыс. человек.