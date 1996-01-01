Среди хабаровских продавцов выберут лучшего

Городской конкурс "Лучший по профессии" среди продавцов пройдет 11 мая нынешнего года в Хабаровске. Он проводится администрацией города и посвящен предстоящей 148-й годовщине краевого центра.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, соревнования призваны выявить среди продавцов наиболее профессиональных и талантливых работников. В конкурсе могут принять участие продавцы продовольственных и непродовольственных товаров. Среди основных требований к участникам - наличие профессионального образования, стаж работы в должности продавца не менее двух лет, положительная характеристика от администрации торгового предприятия, отсутствие фактов нарушения правил торговли и санитарных требований, установленных в ходе проверок контролирующими органами. В книге отзывов и предложений не должно быть жалоб покупателей на качество обслуживания (благодарности только приветствуются).