Соискатели ждут хорошей зарплаты и карьерного роста

При выборе работы соискатели в первую очередь обращают внимание на уровень оплаты труда и перспективы профессионального развития. А вот уходят из компаний чаще всего тогда, когда не видят возможностей для дальнейшего роста. К такому выводу пришли специалисты компании "АНКОР" во Владивостоке, проведя анкетирование соискателей на предмет выяснения основных критериев выбора работодателя.

"Для нас важно было выяснить, насколько востребованы соискатели, - говорит РR-специалист компании "АНКОР" во Владивостоке Анна АРТЮК. - Исследование показало, что большинство - 56% потенциальных работников рассматривают параллельно 2-3 предложения".

Об основных причинах ухода с предыдущего места работы соискатели говорят следующее: 29% опрошенных основной причиной смены работы называют отсутствие перспектив профессионального развития, покидают предыдущее место работы после получения более интересного предложения 24% опрошенных, неудовлетворенность размером компенсации заставляет искать другое место лишь 15% респондентов.

Плохое качество и стиль управления (жесткий контроль, неясность целей, неопределенность критериев оценки) беспокоят лишь 4% потенциальных работников, а плохая корпоративная культура (неуважительное отношение к сотрудникам и сотрудников друг у другу, невнимательное отношение к нуждам персонала - лишь 2%.

Ответы на вопрос: "Какой процент увеличения компенсации вы ожидаете при смене работы?" распределились следующим образом - большинство соискателей (29%) затруднились ответить на этот вопрос! Тем не менее ожидают увеличения компенсации на 20-30%, почти такой же процент респондентов (28%), а пойти на понижение в заработной плате оказались готовы 4% опрошенных. Что касается социального пакета, то респонденты давали следующие ответы: компания должна обеспечить сотрудника медицинской страховкой (82%), мобильным телефоном (53%) и дать возможности для профессионального обучения (64%).

Решающими критериями, влияющими на принятие предложения о работе, являются: размер базовой заработной платы (78%), профессиональное развитие (75%), карьерный рост (73%), задачи и функции, которые предстоит выполнять в новой должности (64%), статус позиции (32%). На качество и стиль управления обращают внимание 21% опрошенных, а на известность бренда - лишь 17%.

"Также в исследовании мы задали вопрос относительно планов карьерного роста соискателей. 60% ожидают продвижения через 1-1,5 года с начала работы в компании. 28% рассчитывают на подъем по карьерной лестнице только через 2-3 года. 3% рассчитывают на повышение в должности уже в течение первого года работы. Но никто из опрошенных не считает, что продвижение по службе должно происходить через 3-4 года работы", - рассказала Анна Артюк.