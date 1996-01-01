Продавцов "пометили"

Как сделать так, чтобы продавец не ушел с работы, прихватив с собой всю выручку? Этот вопрос все чаще задают себе владельцы магазинов. Единственный способ, который способен помочь предпринимателям сократить кадровые риски, это создание "черного списка" торговых работников. Эту проблему обсуждали торговые предприниматели и сотрудники агентства "Sale-персонал" на "круглом столе", проходившем в рамках Второго Приморского продовольственного форума.

Воплотить идею "черного списка" в жизнь постарались в Лиге торговых предпринимателей Приморья. Здесь такой список создан и доступен всем членам этого общественного объединения.

Кроме этого, не так давно среди торговых предпринимателей возникла еще одна идея - принимать на работу линейный персонал (продавцы, кассиры) только при наличии рекомендательных писем. Это, по мнению членов Лиги, также даст возможность сократить потери, связанные с персоналом.

"Действительно, "финансовая нечистоплотность" торговых работников - явление довольно распространенное. Видимо, именно поэтому все большее количество владельцев магазинов сегодня предпочитает искать линейный персонал при помощи рекрутеров, хотя этот способ поиска работников является самым дорогостоящим, - говорит директор агентства по подбору торгового персонала Анна ВАРКУЛЕВИЧ. - Если раньше к нам обращались в основном с заказами на руководящие позиции, то сейчас в агентство обращаются не только за менеджерами и администраторами. Начинают появляться заявки и на поиск линейного персонала. Это говорит о том, что владельцы магазинов все серьезнее задумываются о безопасности своего бизнеса".