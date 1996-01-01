Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Продавцов "пометили"
Как сделать так, чтобы продавец не ушел с работы, прихватив с собой всю выручку? Этот вопрос все чаще задают себе владельцы магазинов. Единственный способ, который способен помочь предпринимателям сократить кадровые риски, это создание "черного списка" торговых работников. Эту проблему обсуждали торговые предприниматели и сотрудники агентства "Sale-персонал" на "круглом столе", проходившем в рамках Второго Приморского продовольственного форума.
Воплотить идею "черного списка" в жизнь постарались в Лиге торговых предпринимателей Приморья. Здесь такой список создан и доступен всем членам этого общественного объединения.
Кроме этого, не так давно среди торговых предпринимателей возникла еще одна идея - принимать на работу линейный персонал (продавцы, кассиры) только при наличии рекомендательных писем. Это, по мнению членов Лиги, также даст возможность сократить потери, связанные с персоналом.
"Действительно, "финансовая нечистоплотность" торговых работников - явление довольно распространенное. Видимо, именно поэтому все большее количество владельцев магазинов сегодня предпочитает искать линейный персонал при помощи рекрутеров, хотя этот способ поиска работников является самым дорогостоящим, - говорит директор агентства по подбору торгового персонала Анна ВАРКУЛЕВИЧ. - Если раньше к нам обращались в основном с заказами на руководящие позиции, то сейчас в агентство обращаются не только за менеджерами и администраторами. Начинают появляться заявки и на поиск линейного персонала. Это говорит о том, что владельцы магазинов все серьезнее задумываются о безопасности своего бизнеса".
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
- Камчатский край и Колыма будут субсидировать авиарейс "Петропавловск-Камчатский - Магадан"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя