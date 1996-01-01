От китайских запросов зашевелились волосы на голове

Дальний Восток стоит на пороге перемен. Неумеренные энергетические аппетиты наших соседей из Поднебесной могут придать небывалый импульс депрессивному региону и изменить всю структуру экономики с соответствующими геополитическими последствиями. Об этом председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС рассказал на мартовском выступлении в Клубе региональной журналистики "Из первых уст".

- То, что нами сейчас прорабатывается по экспортному проекту на Дальнем Востоке, может оказаться событием, которое полностью изменит всю структуру энергетики Дальнего Востока, всю систему взаимоотношений с соседними странами и вообще весь экспорт электроэнергии в России в широком смысле слова.

Китайцы имеют фантастические цифры вводов. 80 ГВт в год - это фантастика! Они за три года строят энергетику России. Можете себе представить? Несколько лет назад я специально ездил в Китай и обсуждал проект экспорта. Они сказали, что им не надо, что сами справятся. Оказалось, что не справляются. Несмотря на эти колоссальные вводы, есть межотраслевые пропорции. Там есть вновь построенный алюминиевый завод с новейшим оборудованием, но он не работает, - нет электроэнергии. Во-вторых, есть региональные дисбалансы, в том числе в провинции Хэйлунцзян, в которой есть очевидный дефицит.

Китай сформировал нам свой запрос. От цифр у меня зашевелились волосы на голове. Итоговая цифра - 60 млрд кВт/ч в год - 10 млн кВт установленной мощности. Что это такое? Это еще две энергетики Дальнего Востока. Это все, что есть на Дальнем Востоке: Бурейская ГРЭС, Приморская ГРЭС, Райчихинская ТЭЦ, Хабаровская ТЭЦ-2, Зея и т.д. Вот нужно построить еще раз это, а потом еще раз это - и все это даст возможность обеспечить этот скромный запрос уважаемых китайских соседей.

Я глубоко убежден, что по масштабу экономического, социального и политического воздействия на Дальний Восток у нас в стране нет ни одного сопоставимого с этим проекта. Я уже хвастался, что такое Бурея сегодня - со школами, детскими садами, социальными отчислениями, бюджетом, рабочими местами, запросом на собственные инертные материалы, на металлоконструкции, которые там же изготавливаются, рабочая сила, доходы людей, от них налог в бюджет и т. д. Это одна Бурейская ГЭС. А таких нужно построить пять штук. Предположим, что вся электроэнергия, которая там выработана, уходит полностью в Китай. Ерунда. Масштаб воздействия на Россию, на российский Дальний Восток, абсолютно беспрецедентный. Повторяю: я не знаю ни одного сопоставимого проекта на Дальнем Востоке.

Особенность нашего китайского проекта состоит в том, что по загрузке, по технологической цепочке он вытаскивает десятки отраслей на Дальнем Востоке, начиная с бюджета и кончая численностью населения, сокращающейся на Дальнем Востоке. Вот мы разводим руками: "Ах, Дальний Восток, мы его теряем, оттуда уезжают, что делать?" Вот что делать. Это абсолютно реальный проект, который меняет всю структуру экономики Дальнего Востока с соответствующими геополитическими последствиями.

Тем не менее переговоры идут тяжело. Вчера (24 марта. - Прим. авт.) подписали соглашение и договорились, что в течение 6 месяцев мы проработаем совместно ТЭО, которое должно выйти на важнейший для нас вопрос - цену. Если в ценовом коридоре получим цифру, на основании которой я способен дальше выстроить всю финансовую схему, если мы по этой цене можем заключить с ними контракт на 25 лет (у них там меньших временных горизонтов не бывает) и сделать его bankable (финансовый термин, который означает пригодность предприятия для финансирования, его соответствие целому ряду требований. - Прим. авт.), то с этим контрактом я иду в банк и получаю кредит, на этот кредит начинаю разворачивать строительство пяти Бурейских ГЭС.

Если это получается экономически осмысленно, то это точно надо делать. Я глубоко в этом убежден. Если не получается, значит, делать нельзя - это авантюра. Подпишешь, развернешь строительство, посередине остановишься и получишь советскую незавершенку. Это не наша стилистика. Вот точка, в которой мы сейчас находимся.

- Общеизвестно, что любая идея из ваших уст вызывает отторжение. Китайский проект исключение?

- У проекта большое количество оппонентов и в России, и в Китае. Все враги вычислены - мы их хорошо знаем. Посмотрим, что из этого получится. Если экономическая логика есть, то я буду биться за него всеми силами. Если ее нет, то не буду проект реализовывать.

- Вы говорили о колоссальном интересе инвесторов к генерирующим компаниям. Что это за инвесторы и почему им это интересно? Им понятна бизнес-логика или у них есть другая мотивация?

- Есть несколько видов инвесторов. Это крупные промышленные российские группы, которые находятся в одной из двух позиций. Первая позиция: мы крупные потребители электроэнергии, поэтому хотели быть собственниками генерирующей компании и обеспечивать себя электроэнергией. Я не хочу называть имена - не трудно догадаться.

Второй вид российских инвесторов - крупные промышленные предприятия, группы, которые не являются крупными потребителями электроэнергии, но хотят пойти в энергетический сектор для того, чтобы заниматься им как бизнесом.

Третий вид инвесторов - портфельные инвесторы. Это мелкие финансовые фонды, которые готовы вложить небольшие объемы, но их много. Он готов купить 0,1%, или 0,2%, считая, что в стратегии они вырастут. Но покупать будет, если есть стратег, типа этого промышленного, который точно заинтересован в развитии бизнеса.

Четвертый вид инвесторов - зарубежные энергетические компании. В мире их немного. Из существующих сегодня в Европе - три крупнейшие в мире. И все три точно хотят прийти и купить. И тут уже мы торгуемся. Кроме этого, есть западные банки, которых интересует сам процесс преобразования.

- Вернемся к теме тарифов. Сейчас в Самарской области прокуратура снижает тарифы на ЖКХ. Прокуратура выносит протесты, снижаются тарифы. А в ответ коммунальщики говорят, что они обанкротятся. Можно ли удержаться в рамках тарифа, установленного государством, и не обанкротиться? Не будет ли массовое банкротство МУПов способствовать развитию рынка частных операторов ЖКХ?

- О снижении тарифов прокуратурой. Это совершенно новая ситуация. Всю жизнь губернаторы пытались опустить тарифы максимально. Классический случай этого движения - Евгений НАЗДРАТЕНКО, который достиг триумфальных результатов в этом направлении. А федеральная власть говорила им, что так нельзя, потому что таким образом можно развалить энергетику. Сегодня ситуация повернулась в обратную сторону. Теперь губернаторы пытаются поднять тарифы, чтобы поддержать энергетику, а федеральная власть дает верхний предел. И если губернатор превысил этот предел, тогда этим занимается прокуратура. Этот переворот в энергетике является прямым следствием переворота в политике. Отказ от выборов губернаторов и переход к их назначению детерминировал весь этот процесс. Выборный губернатор работал на электорат и сдерживал тарифы. Назначенный губернатор работает не на электорат, зато начальство пытается ограничить его в росте тарифов. Такова суть процесса.

В основном это ударило по МУПам, а не по нам. Банкротство МУПов приведет к созданию нового бизнеса. Это вполне возможно. К сожалению, во многих случаях стратегия МУПов по теплу и электроэнергетике чудовищная. Вот создали МУП, директором назначили племянника мэра, проработали полгода, накопили долгов 100 млн, закрыли. Создали новое. А долги лежат. Поработали пол-года. Директор - зять мэра. Накопили долги - закрыли. Создали новое. И так далее. Так невозможно! Это какое-то массовое безумие. Это не бизнес, а чисто чиновничья структура. Она не может работать по определению. Муниципальное унитарное предприятие - госсобственность.

- В чем корень проблемы ЖКХ?

- Потому что это госсобственность, то есть ничья. И все причины к этому сводятся. Суть реформы в следующем. Как только тарифы будут таковы, что предприятие будет приносить хотя бы минимальный доход за счет снижения затрат, за счет выстраивания бизнеса, так придет бизнес, отстроит его и наведет порядок.

Когда тарифы ниже, то воровать с них можно, а функционировать невозможно. Поэтому пока тарифы ниже, у вас и будет племянник мэра, сменяющийся через полгода. К сожалению, в этом случае единственная стратегия - рост тарифов на ЖКХ. Это приведет к тому, что возникнет заинтересованность бизнеса, бизнес вынесет этого племянника так, что мэр и не заметит. И после этого начнется нормальная работа. Конечно, сначала бизнес будет полубандитский, будет кривой, но через два-три шага он станет цивилизованным.

Мы в энергетике начинали с того же самого. У нас был годовой теневой оборот в энергетике на бартерах и на зачете не менее $3 млрд. Есть такой закон: при бартере половина - в карман. Как вы понимаете, там были такие ребята, заинтересованные в том, чтобы это все продолжалось. Где они теперь? Их не существует. То же самое будет в коммуналке, но только через цикл - сложнее, дольше и т. д.

- Энергетика, слов нет, хорошо. А можно спросить о личном? В 90-е слово "ваучер" крепко ассоциировалось с вашей фамилией, и большинство наших родителей до сих пор питает к вам нежную любовь: если в доме нет света - значит виноват Чубайс. Вы много рассказывали об энергетике. Не считаете ли, что это ваша новая роль народного героя? Как вы к ней относитесь?

- Насчет роли народного героя. Я такой задачи не ставлю перед собой. Думаю, что она нереализуема. Это явление приобрело по целому ряду причин почти эпический характер, почти на уровне былин и народных сказок. У меня есть наблюдение: время от времени происходят региональные выборы, и я каждый раз вижу, что в обязательном порядке меня включают в качестве ближайшего друга кандидата Икс, потом появляется фотография кандидата Икс со мной, после чего кандидат Икс с треском проваливается на выборах. Уже кто только меня не знает! Даже совсем коммунисты. Даже мой хороший друг, коммунист, тульский губернатор Василий СТАРОДУБЦЕВ как-то звонит: "Анатолий Борисович! Какие негодяи, какие мерзавцы! Вы не представляете себе: опубликовали мою фотографию с вами! Какие грязные, мерзкие методы они используют! Как мы с вами можем вытерпеть такое в условиях развитой демократии?". В общем, это массовое явление.

В этом процессе, если с ним психологически справиться (что не очень просто), есть какая-то отдушина. Я серьезно говорю. Надо же реально понимать - ни для кого это не секрет, - что пережили люди за 10 лет в 90-х: массовая потеря работы, потеря источников существования, смена образа жизни, смена ценностей всех видов. Кому-то есть нечего было. Кто-то близких потерял.

Тяжелейшие преобразования для миллионов людей. Да, можно рассказывать о том, что это создало основу для современного роста, сейчас увеличиваются пенсии, удваивается ВВП - это на той базе. Но это все рассказ. А в голове оно сидит и сидит. А если сидит в голове, то как у нас в России - кто виноват? Должен же быть какой-то гад, который все это подстроил! Вот же он, вот! И, вроде, стало легче немного. Так что давайте с этим проживем и оставим эту тему для следующих поколений.