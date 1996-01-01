Осталось провести IPO

Группа компаний "Синергия" планирует провести IPO уже в следующем году.

"Кредитование - важный инструмент финансирования бизнеса "Синергии", по мере развития компании мы начинаем использовать другие технологии финансового рынка. Так, мы приняли решение весной этого года провести дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб. Договор об андеррайтинге подписан с Росбанком. Сейчас идет подготовка к IPO, оно должно пройти в 2007 г.", - сообщил "ЗР" председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН.

По его словам, основным кредитором холдинга сегодня является Сбербанк РФ. "Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашему партнеру - работает оперативно, качественно, предлагает хорошие ставки, так, у нас на сегодняшний день 11%, что не очень высоко по рублевым кредитам. Также у нас хорошие партнерские отношения с Международным Московским Банком, Агропромкредитбанком и Банком Москвы. По ряду проектов нашим партнером был Европейский Банк Реконструкции и Развития" - сказал он.