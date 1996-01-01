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"Синергия" обошла "Вимм-Билль-Данн"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу "Дальневосточная оптовая компания", действовавшая в интересах ОАО "Синергия", выкупила на аукционе в Хабаровске 73,6% акций ОАО "Дальневосточный комсомольский городской молочный завод" (ДАКГОМЗ, Хабаровский край) за 170,1 млн руб. Это уже второй молочный актив холдинга - в Приморье "Синергии" принадлежит Уссурийский молочный комбинат.

Несколько лет назад группа компаний "Синергия" уже пыталась стать собственником комсомольского комбината, что было воспринято как недружественное поглощение. С тех пор отношения края и компании изменились в лучшую сторону.

Досье

АО "ДАКГОМЗ" является ведущим предприятием по производству и реализации молочной продукции в Хабаровском крае. Основными видами деятельности комбината являются выпуск молочной, соевой и кисло-молочной продукции.

42,24% акций ОАО "ДАКГОМЗ", находившихся в собственности Хабаровского края (90 915 штук), и 31,36%, принадлежавших муниципальному образованию г. Комсомольск-на-Амуре (67 497 штук), были выставлены единым лотом на открытом аукционе, проводившемся Фондом имущественных отношений Хабаровского края. Начальная цена акций составляла 77,2 млн руб.

Как стало известно "ЗР", в торгах приняли участие 4 компании - ОАО "Синергия", ЗАО "Дальневосточная оптовая компания", ОАО "Вимм-Билль-Данн - Продукты питания" (ВБД) и ЗАО "Примпищеснаб". В результате ДАКГОМЗ достался "Дальневосточной оптовой компании", действовавшей в интересах "Синергии". Представитель ВБД Александр НЕМИРОВСКИЙ тут же отметил, что цена продажи объекта аукциона слишком высока.

Как сообщила пресс-служба "Синергии" со ссылкой на председателя правления АО Александра МЕЧЕТИНА, после приобретения ОАО "ДАКГОМЗ" группа компаний "Синергия" становится крупнейшим производителем молочной продукции на Дальнем Востоке. Совокупное производство (ДАКГОМЗ и Уссурийский молокомбинат) сейчас составляет около 40 тыс. тонн в год. В ближайшее время новый собственник намерен подробно изучить потенциал приобретенного имущества, поэтому пока кардинальных изменений в работу ДАКГОМЗа внесено не будет. Менять торговые марки или внедрять производство новых продуктов "Синергия" также пока не намерена, но не исключено, что в течение года будет налажен выпуск товаров под популярным в Приморье брендом "Родимая сторонка".

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