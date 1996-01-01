На игорном рынке выживут единицы

Эксперты уверены, что из нынешних нескольких тысяч операторов рынка "азарта" после вступления в силу нового закона о государственном регулировании игорного бизнеса работать останутся единицы. По их оценкам, полностью требованиям закона соответствуют всего несколько компаний. Для остальных закон станет, по сути, приговором.

Некоторые уже сейчас заявляют, что если в рассматриваемом документе сохранятся столь жесткие требования к их деятельности, то они либо свернут свой бизнес, либо перепрофилируют его. Однако и оставшиеся на рынке компании серьезно пострадают.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", количество игорных заведений не может превышать одно на 200 тыс. жителей (квотирование вводится с 1 января 2009 г.). Стоимость госпошлины за получение лицензии увеличивается до 30 млн руб. При этом юридическое лицо, готовое заняться игорным бизнесом, должно иметь чистые активы на сумму не менее 600 млн руб.

Сегодня количество игровых автоматов в России составляет 350 тыс., игровых столов - около 4 тыс. По сравнению с 2000 г. рынок вырос в 10 раз. Оборот российского "азартного" рынка в прошлом году равнялся, по разным оценкам, $5-6 млрд. Общая сумма налогов на игорный бизнес, уплаченных в 2005 г., составила примерно 33 млрд руб. Средняя ставка налога на игорный бизнес на апрель 2006 г. на игровые автоматы равняется 6750 руб., на игровой стол - 89 тыс. 500 руб. По оценкам экспертов, 80% всех "азартных" денег сконцентрированы в Москве. В тройку лидеров российской игорной отрасли входят компании "Джекпот", "Супер Слотс" и "Вулкан", контролирующие, по данным аналитиков, более 50% московского рынка и от 20% до 40% - в регионах. Один игровой автомат приносит прибыль от $1 до $3 тыс.

Из действующих на рынке порядка 3 тыс. операторов большинство - небольшие компании, владеющие в лучшем случае несколькими игорными залами. Требования законопроекта для них фактически невыполнимы. Как заявил представитель компании "Игротека" (владеет 30 игровыми залами), закон лоббирует интересы крупных операторов. "Именно крупные игроки, такие как "Вулкан", "Джекпот" и другие, соответствуют по чистоте активов, количеству игорных залов, техническим характеристикам автоматов условиям, указанным в новом законопроекте, - объясняет собеседник. - Остальные компании в них попросту не впишутся". По оценке аналитиков компании "Брокеркредитсервис", сегодня только пять- шесть операторов обладают чистыми активами на сумму не ниже 600 млн руб., как того требует новый законопроект. Среди них "Шторм Интернэшнл" (сеть "Супер Слотс" и др.), Ritzio Entertainment Group (сеть "Вулкан"), "Джекпот", RIO (производитель игрового оборудования).

Тем не менее и они, по идее, должны понести серьезные потери. К примеру, новый закон определяет квоту игровых заведений из расчета одно на 200 тыс. жителей. То есть на всю Москву придется 40-50 игровых залов, остальные придется закрывать. Для сравнения, у одного из лидеров рынка компании "Джекпот" (согласно данным, размещенным на сайте игровой сети) из 277 игровых залов 107 расположены в Москве, 42 - в Московской области и 128 - в других регионах. При этом в той же Московской области очень немного городов с населением более 200 тыс. человек. Это означает, что после вступления в силу законопроекта всех без исключения операторов ожидает резкое сокращение количества игорных заведений и прибылей, а также дополнительные расходы на оптимизацию бизнеса. В таких условиях им останется один выход - объединяться. "Закон будет способствовать укрупнению рынка, - сказала аналитик компании "Брокеркредитсервис" Екатерина КРАВЧЕНКО. - Хотя сразу после своего вступления в силу он усложнит жизнь и крупным игрокам".