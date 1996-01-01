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Исправно платить налоги мы с вами еще не привыкли
Декларационная кампания 2006 г. подходит к концу. До 2 мая приморцы должны предоставить в налоговые органы отчет о полученных доходах в минувшем году, а некоторые - и о предполагаемых в текущем.
Отчитаться о доходах за 2005 г. должны все частные предприниматели и физические лица, продавшие в прошлом году квартиру или машину, а также те, кто получал доходы из источников, расположенных за пределами РФ, выиграл в лотерее, или в других основанных на риске играх. Граждане, занимающиеся частной практикой и те, кто сдает в аренду имущество, также обязаны сообщить и о предполагаемом доходе в 2006 г.
В этом году в налоговом законодательстве в части отчета по НДФЛ произошли изменения, о которых "ЗР" уже рассказывал. Как сообщили в УФНС России по Приморскому краю, с 1 января отменен налог с имущества, переходящегося в порядке наследования или дарения. Также не будет облагаться налогом любое имущество, полученное в наследство, но не в дар. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый - члены одной семьи или близкие родственники. Ставки НДФЛ для разных видов доходов остались без изменений, - большинство доходов облагается по ставке 13%.
Согласно законодательству, в этом году гражданам необходимо самостоятельно предоставить декларацию до 2 мая и уплатить налог до 15 июля. Если декларация подана после 2 апреля, придется платить штраф за несвоевременное представление. Если до 16 июля не уплачен, начнет "капать" пеня (одна трехсотая от ставки рефинансирования ЦБР - 12% - за каждый день просрочки), плюс придется платить штраф за неуплату 5% от суммы начисленного налога за каждый месяц просрочки.
Штрафные санкции применяются часто. Судите сами: по данным УФНС РФ по Приморскому краю в 2005 г. должны были отчитаться более 14 тыс. приморцев, из них только 43% самостоятельно представили декларации. С каждым годом УФНС РФ совершенствует свои методы работы с неплательщиками.
Самые большие потери - за счет теневой зарплаты. По данным УФНС РФ по Приморскому краю на 2005 г. 30% работодателей Приморского края ради уклонения от налогов "по белой" выплачивают зарплату, размер которой ниже прожиточного минимума. Если представить, что все эти мизерные зарплаты на самом деле достигают прожиточного минимума - порядка 4 тыс. руб., - тогда окажется, что потери за 2005 г. по НДФЛ составили 2,4 млрд руб. А если же эти зарплаты достигают уровня среднекраевой зарплаты, - на тот момент она равнялась 8,76 тыс. руб., - то потери автоматически вырастают до 8,2 млрд руб. Такая ситуация характерна и для России в целом.
За счет иностранных граждан, осуществляющих на территории края незаконную трудовую деятельность. За 30 дней до выезда из России каждый иностранец должен подавать декларацию о доходах, полученных в РФ. За 15 дней до выезда он должен уплатить НДФЛ. На деле никто из наемных работников не отчитывается. В связи с этим налоговики предлагают ввести специальный режим налоговой отчетности для людей, которые приезжают в Россию на заработки. Хорошим вариантом может быть налог с авансовым платежом.
За счет физических лиц, не желающих показывать доходы. "Более-менее реальные суммы доходов хотелось бы получить от людей, которые привозят и продают здесь подержанные иномарки", - говорят специалисты налоговой службы. Этой категорией граждан налоговики занимаются активно с 2004 г. Понять, что человек живет за счет торговли автомобилями, не трудно. Приходят сведения из ГАИ, таможни. Если человек за год привез 10 автомобилей, сделал постановку на учет в ГАИ со снятием, и продал их, трудно поверить, что он действовал бескорыстно. Самое обидное для налоговой службы, что таможенные платежи торговцы платят, а налоги - отказываются. Процветают схемы, позволяющие им освободиться от уплаты НДФЛ. Например, регистрация авто на другого человека. И почему-то люди дают свои документы, пишут доверенности, и не задумываются о том, что транспортный налог за этот автомобиль придется платить им.
Наконец, сейчас очень популярен бизнес по перекупке квартир. УФНС РФ по Приморскому краю получает из Федеральной регистрационной службы. Напомним, что если квартира находится в собственности менее 3 лет, от налога освобождается лишь 1 млн руб. от общего дохода от ее продажи. Все остальное облагается налогом по ставке 13%.
Тех, кто сдает квартиры и комнаты в аренду, но не желает говорить об этом государству, тоже выявляют по отработанным методикам: выясняют, есть ли в ЖЭУ договоры об аренде, через риэлторские организации, от соседей и "доброжелателей" по телефонам доверия. Правда доказать то, что человек именно снимает квартиру или комнату, довольно сложно.
Чаще арендаторы ради собственного спокойствия представляются родственниками владельца квартиры или говорят, что живут тут просто так, бесплатно. В 2005 г. из выявленных арендодателей отчитались 88%.
Специалисты налогового ведомства считают, что процент неплательщиков с каждым годом будет снижаться, во-первых за счет роста сознательности граждан, а во-вторых за счет совершенствования методов работы налоговых органов с неплательщиками. Хотя нежелание платить налоги в принципе объяснимо. Люди просто не видят, на что используются деньги, которые они отдают государству.
В этом году Министерство финансов Российской Федерации утвердило новую форму налоговой декларации по НДФЛ - "3-НДФЛ" и порядок ее заполнения, которые плательщик может получить в инспекции по месту жительства. Если выбран почтовый вариант, днем представления декларации считается дата отправки заказного письма с описью вложения.
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