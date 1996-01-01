Въезд на кладбища Владивостока стал платным

Въезд для всех видов автомобильного транспорта на Лесное и Морское кладбища Владивостока стал платным, сообщил главный инженер МУП "Некрополь" Борис ПАШУКОВ. С 1 апреля этого года въезд на погост для легковых автомобилей составляет 50 руб., грузового - 100 руб., большегрузного - 150 руб.

Право на бесплатный проезд сохраняется за льготными категориями граждан, они смогут проехать на кладбища бесплатно, предъявив соответствующее удостоверение. Предприятие выполняет Положение городской думы "О содержании мест захоронения в городе Владивостоке" №3 МПА от 7 февраля 2006 г. Цены же за проезд на кладбища и категории льготников утвердила администрация Владивостока.

"Все собранные средства пойдут на ремонт дорог внутри кладбищ, которые не ремонтировались десятки лет. По предварительным подсчетам, для того, чтобы привести дороги в порядок на двух кладбищах, потребуется порядка 16-20 млн руб. К ремонтам МУП "Некрополь" намерен приступить до Родительских дней. Вообще же намечается полностью отремонтировать дороги в течение этого года", - сказал директор МУПа.