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Депутаты Владивостока дали добро на продажу 677 объектов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дума Владивостока утвердила изменения к Программе приватизации муниципального имущества на 2006 г. Рассмотрение вопроса не обошлось без скандала, вызванного неожиданным демаршем некоторых депутатов.

Несмотря на то, что вопрос о приватизации не был заявлен в повестке дня под номером "1", обсуждение его началось уже в первые минуты заседания. Попросивший слова депутат Александр ПРИХОДЬКО весьма критично отозвался о Программе приватизации муниципального имущества и о политике городских властей в этой сфере, коснувшись недавней истории с арестом заместителя главы администрации Владивостока Алана БУДАЕВА.

Речь Сан Саныча была столь эмоциональной, что председатель думы Виталий СУББОТИН распорядился отключить микрофон "взбунтовавшемуся" депутату.

Несмотря на все протесты, предложение заместителя главы города Константина СТОЦЕНКО о дополнении перечня объектов приватизации на текущий год за счет неприватизированного в 2005 г. муниципального имущества все же было принято. Причем сразу в трех чтениях. На основании этого "Программа приватизации муниципального имущества в г. Владивостоке на 2006 г." дополнена 94 объектами. Всего "с молотка" пойдут 677 объектов муниципальной собственности.

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