www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Премия на марше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

II краевая Премия "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" выходит на финишную прямую. Уже через две недели станут известны обладатели Премии во всех трех номинациях: "Компания года", "Менеджер года" и "Социально ответственный бизнес".

Победители в двух основных номинациях "Компания года" и "Менеджер года", как и в прошлом году, будут определены в ходе голосования членов специально созданного Экспертного совета, состоящего из наиболее авторитетных представителей общественности, бизнеса и власти, и открытого голосования, в котором может принять участие любой желающий.

Не менее интенсивная работа ведется для определения победителей в третьей номинации - "Социально ответственный бизнес". На первом этапе был проведен анализ чисто формальных показателей, особое внимание при этом было уделено таким из них, как средняя заработная плата, численность сотрудников, сумма уплаченных налогов.

На их основе было отобрано 100 компаний. И сейчас специалисты администрации Приморского края, Рейтингового агентства "Золотой Рог" и Федерации профсоюзов Приморского края проводят дополнительный, качественный анализ этих компаний.

Учитывается множество самых разных факторов: социальные проекты, финансируемые компаниями, затраты на одного сотрудника, количество рабочих мест, созданных в компании за минувший год.

Подробности - в ближайших номерах "ЗР".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru