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Премия на марше
II краевая Премия "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" выходит на финишную прямую. Уже через две недели станут известны обладатели Премии во всех трех номинациях: "Компания года", "Менеджер года" и "Социально ответственный бизнес".
Победители в двух основных номинациях "Компания года" и "Менеджер года", как и в прошлом году, будут определены в ходе голосования членов специально созданного Экспертного совета, состоящего из наиболее авторитетных представителей общественности, бизнеса и власти, и открытого голосования, в котором может принять участие любой желающий.
Не менее интенсивная работа ведется для определения победителей в третьей номинации - "Социально ответственный бизнес". На первом этапе был проведен анализ чисто формальных показателей, особое внимание при этом было уделено таким из них, как средняя заработная плата, численность сотрудников, сумма уплаченных налогов.
На их основе было отобрано 100 компаний. И сейчас специалисты администрации Приморского края, Рейтингового агентства "Золотой Рог" и Федерации профсоюзов Приморского края проводят дополнительный, качественный анализ этих компаний.
Учитывается множество самых разных факторов: социальные проекты, финансируемые компаниями, затраты на одного сотрудника, количество рабочих мест, созданных в компании за минувший год.
Подробности - в ближайших номерах "ЗР".
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