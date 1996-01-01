Власть желает подержаться за рубильник

Губернаторы Дальнего Востока или их представители войдут в комитет при совете директоров ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, создается в процессе реформирования энергетики Дальнего Востока), сообщил журналистам в понедельник генеральный директор ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) Виктор МЯСНИК.

"В ОАО "ДЭК" предусматривается создание комитета при совете директоров, в который будут делегированы представители регионов в лице губернаторов или тех, кого они назначат. Кроме того, уже в двух компаниях - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и ОАО "Дальневосточная распределительная компания" (ДРСК) в советы директоров включены вице-губернаторы Приморского и Хабаровского края", - сказал глава ДВЭУК.

В. Мясник также сообщил, что ДВЭУК может вернуться к рассмотрению вопроса строительстве в Приморье новых электростанций на местных бурых углях. "Мы эти варианты рассматривали около 5-6 лет назад, когда планировали стратегию развития на 2001 г. Варианты строительства станции на бурых углях Раковского месторождения в том периоде, на наш взгляд, были неэффективными. Сегодня время изменилось, и если такая альтернатива в ходе расчетов окажется эффективной, то, я думаю, мы не должны от нее отказываться", - сказал глава ДВЭУК.