В Хабаровске пройдет смотр-конкурс архивов

Заявки на участие в смотре-конкурсе среди архивов учреждений и предприятий Хабаровска, а также личных хранилищ документов горожан подали 28 предприятий и организаций, несколько десятков жителей города, среди которых немало известных людей. Об этом сообщает пресс-служба хабаровской мэрии.

Среди тех, кто выразил желание участвовать в конкурсе, - почетные граждане Хабаровска Николай НАВОЛОЧКИН, Всеволод СЫСОЕВ, Сергей САРНАЕВ и Анна КОНДРАШКИНА, краевед Анатолий ЖУКОВ, архитектор Николай КРАДИН, профессора Евгений РУМЯНЦЕВ, Валентин РОМАНОВ и многие другие. Интересные документы представили коллективы Дальневосточного государственного университета путей сообщения, краевой клинической больницы № 1, Хабаровского судостроительного завода, краевого объединения профсоюзов. Наиболее ценные материалы из ведомственных и личных архивов оргкомитет рекомендовал для участия во втором туре смотра-конкурса. Часть из них займет достойное место в музее истории города Хабаровска.