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Избранные приморским "Меркурием"
Приморская ТПП подвела итоги регионального этапа конкурса "Золотой Меркурий-2005", в котором приняли участие более 40 предприятий малого и среднего бизнеса Приморья. Его проводит ТПП России с целью поддержать малый и средний бизнес, сформировать новый деловой образ мышления среди российских предпринимателей и повысить репутацию России в международном сообществе.
В наибольшем числе номинаций победили малые предприятия Находки и ее окрестностей. Так, лучшим предприятием розничной торговли признан торговый комплекс "Ваша Находка", а среди супермаркетов - ООО "В-Лазер-сити".
Владивостокские компании стали лучшими в сфере производства потребительской продукции (ОАО "Ливония" - производство кваса и безалкогольных напитков, ювелирная группа "Роскошь" - производство и продажа ювелирных изделий), в сфере инновационной деятельности (ООО "Концепт" - производство полиэтиленовой продукции из вторсырья). В номинации "За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса" победило общественное движение "Физкультура и спорт", а лидером в формировании позитивного делового имиджа признано ООО "В-Лазер Гипермаркет".
Малые предприятия из г. Фокино стали лучшими в сфере промышленного производства (ООО "Новое время" - производство кисломолочной продукции) и в агропромышленном комплексе (ЗАО "Производственно-коммерческая компания "Дело" - производство хлебобулочных и макаронных изделий, безалкогольных напитков).
Победителям региональных конкурсов еще предстоит общероссийский этап, а церемония награждения лауреатов "Золотого Меркурия-2005" традиционно пройдет в столице, в Центре Международной Торговли.
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