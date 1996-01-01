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Победа колбасы и хлеба
31 марта в "Хендэ" прошла церемония награждения победителей Пятого конкурса в области эффективного маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг на рынок Приморского края "Торговая марка года", проводимого Приморской ТПП под патронажем полпреда Камиля ИСХАКОВА и при поддержке краевой администрации.
В нем приняли участие 33 торговые марки (ТМ). В номинации "Сила бренда" золото досталось ТМ "Владхлеб" (продовольственные товары), "Арго-1" (алкогольные напитки), "Окна-Плюс" (окна, двери), "Дальпрессу" (полиграфия, реклама), сети магазинов "Домашний доктор", EF English First (образование, наука), туристической компании "Пасифик Лайн", РИМСКО (транспорт, логистика), ТМ китайского чая DIANHONG (проект в сфере международных связей и ВЭД), РИА PrimaMedia (СМИ), санаторию "Амурский залив" (медицина), сети игровых клубов "КОЛУМБ" (услуги и сервис), ADWIN PAGES (высокотехнологичные товары и услуги), "Дальсвязи" (телекоммуникации, Интернет), компания "Защита-Находка" (финансовые услуги), "Красный мамонт" (мебель, интерьер, дизайн), "Дальневосточная строительная компания" (строительство и архитектура), "Автобизнесклуб" (авто- и мототовары, услуги).
За лучшее профессиональное решение ТМ награждены "Ратимир", " Арго-1", ДОРЗ (двери), "Домашний доктор", школа и туристическая компания "Пасифик лайн", РИМСКО, DIANHONG, "МедЭксперт", " Шар-ателье", ADWIN PAGES, студия "Шаги", "Защита-Находка", "РосОфис", "Красный мамонт", "Автобизнесклуб".
Самыми популярными, как показали маркетинговые исследования, являются "съедобные" бренды - "Владхлеб" и "Ратимир", а из "выпить" - "АРГО-1". Впрочем, неудивительно. В ближайшее время вряд ли есть шансы стать "народными" у каких-либо интеллектуальных продуктов.
Гран-при по итогам побед во всех номинациях получили "Владхлеб", "Ратимир" и "АРГО-1". В номинации "Персона года" победил президент РИМСКО Фазил АЛИЕВ. Победители получили грамоты и статуэтки с изображением крылатой Ники - богини победы.
После церемонии закрытия корр. "ЗР" побеседовал с членом жюри, руководителем PR-группы "Фефер" Ольгой ФЕФЕР.
- Рекламные стратегии компаний с каждым годом становятся сильнее, - отметила она. - В первые годы многие боялись их раскрывать. Мол, коммерческая тайна. Сейчас наоборот: маркетологам интересно соревноваться. В этом году были очень сильные презентации - у "Ратимира" и "Инглиш фест". Надеюсь, остальные будут на них равняться.
- И все-таки, в конкурсе пропадает соревновательный момент. В некоторых категориях - по одному участнику. Они и побеждают. Получается победа без борьбы.
- Да, это так, но это - наши реалии. Конкурс наработал определенный статус, и его награды - своеобразный "знак качества" - можно использовать в продвижении товаров. Сложилось так, что традиционно в нем участвуют компании - "Владхлеб", "Ратимир" и др., у которых маркетинговый менеджмент настолько силен, что на их фоне сложно оценивать тех, кто идет следом. Поэтому не получается борьбы равных. Я говорила это в прошлом году, но повторюсь, им пора уходить в эксперты. Тогда мы увидим качественный скачок, увидим борьбу равных брендов. Хотя, видимо, если их не будет в конкурсе, кому-то это покажется странным: у них что-то не так? Так что, раз участников много, видимо, такой формат еще востребован.
- И все-таки некоторым пора соревноваться на межрегиональном или общероссийском уровне. Тому же "Владхлебу".
- Да, ему в своей категории не с кем сравниться в Приморье. Думаю, конкурсу очень нужна "свежая кровь". Пора активнее привлекать соседей с Дальнего Востока и Сибири. Интересным будет и присутствие российских и международных брендов. Кстати, примеры уже есть. "Инглиш Фест" - ТМ сети школ по изучению языков создана в Швеции, а владелец "Микролаба" - американо-китайская Shenzhen Microlab Technology. Так что процесс пошел. Видимо, пора менять критерии оценки на более серьезные, например, "Лучший PR-проект", "Лучшая рекламная кампания" и не делать разбивку на категории.
- Как вернуть соревновательный момент в конкурс?
- Такие примеры есть: проводимый ИК "Золотой Рог" конкурс "Премия года", где выбирается одна компания и один менеджер. Там соревнуются практически равные. И нужно обладать большим мужеством, чтобы отказать, допустим, FESCO и предпочесть кого-то другого. А ведь вы здесь живете! Поэтому, я думаю, сейчас "Торговая марка года" отражает потребность нашего бизнеса в паритетном решении, в том, чтобы его обласкали. Но это до поры до времени, иначе замечательная идея будет дискредитирована.
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